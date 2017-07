Piyasanın en kapsamlı ve kullanışlı radyo uygulamasına merhaba diyin.

Android işletim sistemli akıllı telefon ve tabletlerde kullanılabilen Replaio Radio, özellikleri saymakla bitmeyen piyasadaki en kapsamlı mobil radyo uygulamalarından biridir.

Dünya çapında 30.000’i aşkın radyo istasyonuna erişim sağlayabilen Replaio Radio uygulamasında ister favori radyo istasyonlarınızı çevrimiçi olarak dinleyebilir, isterseniz de “Keşfet” özelliğini kullanarak yeni radyo istasyonlarını keşfedebilirsiniz.

Replaio Radio uygulamasıyla en iyi müzikler ve haber istasyonları her daim cebinizde olacak. İstediğiniz her an takip ettiğiniz spor programını, günlük haberleri ya da popüler müzikleri açıp dinleyebilirsiniz. Oldukça kullanışlı olan Replaio Radio uygulamasında uyku zamanlayıcı, program zamanını hatırlatan alarm ve ses ayarları fonksiyonlarının tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca Replaio Radio uygulamasının popüler müzik uygulaması Spotify ile entegre olduğunu da belirtelim. Yani Spotify’daki çalma listelerinizi Replaio Radio uygulamasına ekleyip hem radyo hem de kendi müziklerinizi aynı uygulamada bulabilirsiniz. Uygulama içinde renk düzenlerini ayarlayarak da kendinize özgü bir tasarımla kişiselleştirme yapmanız da mümkün kılınıyor. Son olarak da Replaio Radio uygulaması çalışmakta iken kilit ekranı üzerinde pratik bir şekilde istasyonu ya da şarkıyı değiştirebilirsiniz. Tüm bu özelliklere sahip Replaio Radio mobil uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz olarak edinebilirsiniz.