Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek

Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan ve oyun dünyasında büyük ses getiren ünlü korku oyunu serisi Resident Evil'ın son oyunu Resident Evil 7 için yayınlanacak ücretsiz DLC Not a Hero'dan üzücü bir haber geldi.

Hatırlanacağı üzere Resident Evil 7'de serinin ana kahramanlarından bağımsız olan yeni kahramanlar karşımıza çıkmıştı. Bu da oyuncuların kafasında "acaba seri nereye gidiyor?" sorusunun canlanmasına sebep olmuştu. Neyse ki Capcom, Resident Evil 5'in ana kahramanı olan ve diğer Resident Evil oyunlarında da yer alan Chris Redfield'ın baş rolde olacağı Not a Hero adlı ücretsiz indirebilir içeriği duyurmuştu. Bu sayede Resident Evil 7'nin hikayesinin önceki oyunlarla nasıl bir bağlantısı olduğunu keşfedebilecektik.

Capcom, Resident Evil 7 - Not a Hero çıkış tarihi için ilk aşamada 2017 baharını, yani içinde bulunduğumuz ayları göstermişti. Fakat oyunun geliştiricileri yayınladıkları yeni mesajla bu tarihin ertelendiğini duyurdular. Böyle bir karar almalarının sebebini ise hazırladıkları Not a Hero indirilebilir içeriğinin kalitesinin henüz beklentileri karşılayacak seviyede olmamasına bağlıyorlar. Geliştirici ekip, buna rağmen DLC'yi oyuncuların hoşuna gidecek hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve ek bir DLC üzerinde çalacaklarını da açıklıyor.

Resident Evil 7 geliştiricilerinin gecikmeyi duyurdukları ve Japon geleneklerine göre özür diledikleri videoyu buradan seyredebilirsiniz:

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'sinin İçeriği Belli Oldu!

Resident Evil 8 için Çalışmalar Başladı