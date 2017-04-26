?     Geri Bildirim
TamindirHaberOyunResident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'si Gecikecek

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek

Geçtiğimiz Ocak ayında çıkış yapan ve oyun dünyasında büyük ses getiren ünlü korku oyunu serisi Resident Evil'ın son oyunu Resident Evil 7 için yayınlanacak ücretsiz DLC Not a Hero'dan üzücü bir haber geldi. 

Hatırlanacağı üzere Resident Evil 7'de serinin ana kahramanlarından bağımsız olan yeni kahramanlar karşımıza çıkmıştı. Bu da oyuncuların kafasında "acaba seri nereye gidiyor?" sorusunun canlanmasına sebep olmuştu. Neyse ki Capcom, Resident Evil 5'in ana kahramanı olan ve diğer Resident Evil oyunlarında da yer alan Chris Redfield'ın baş rolde olacağı Not a Hero adlı ücretsiz indirebilir içeriği duyurmuştu. Bu sayede Resident Evil 7'nin hikayesinin önceki oyunlarla nasıl bir bağlantısı olduğunu keşfedebilecektik.

Capcom, Resident Evil 7 - Not a Hero çıkış tarihi için ilk aşamada 2017 baharını, yani içinde bulunduğumuz ayları göstermişti. Fakat oyunun geliştiricileri yayınladıkları yeni mesajla bu tarihin ertelendiğini duyurdular. Böyle bir karar almalarının sebebini ise hazırladıkları Not a Hero indirilebilir içeriğinin kalitesinin henüz beklentileri karşılayacak seviyede olmamasına bağlıyorlar. Geliştirici ekip, buna rağmen DLC'yi oyuncuların hoşuna gidecek hale getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve ek bir DLC üzerinde çalacaklarını da açıklıyor.

Resident Evil 7 geliştiricilerinin gecikmeyi duyurdukları ve Japon geleneklerine göre özür diledikleri videoyu buradan seyredebilirsiniz:

İndir
Resident Evil 7
Resident Evil 7 Korku Oyunu

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not A Hero DLC'sinin İçeriği Belli Oldu!

Resident Evil 8 için Çalışmalar Başladı

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 26.04.2017

Resident Evil 7'nin Ücretsiz Not a Hero DLC'si Gecikecek İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi? Sosyal Medya Fenomeni Nusret, Balon Olabilir mi? Ünlü et restoranları zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin, tuzlama hareketiyle gelen şöhreti, bazı cemiyet haberleri kaynaklarına göre, dünya…
Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli Buldular Panik Yok! Türk Eğiticiler Teknoloji Konusunda Kendilerini Yeterli BuldularMicrosoft tarafından YouGov işbirliği ile yapılan Microsoft Dijital Dönüşüm Anketi, aslında bir bakıma yüreklerimize su serpti. Bu anket sayesinde… Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha Alıyor Marissa Mayer Yahoo'dan Ayrıldığı İçin 186 Milyon Dolar Daha AlıyorNe kadar başarısız olursa olsunlar, Marissa Mayer ve onun kalibresindeki CEO'lar, ayrıldıkları işlerinden multimilyoner olarak çekiliyorlar.…
Windows 10 Creators Update Güncellemesini Elle Yapmayın! Microsoft ve Sony'e Saldıran Hacker, 2 Sene Hapis Cezası Aldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

OYUN HABERLERİ