Resident Evil 8 için Çalışmalar Başladı

Bu senenin ilk ayında çıkış yapan Resident Evil 7 çoktan yılında en iyi oyunu adayları arasında gösterilmeye başlandı. Resident Evil 7'nin dumanı tüterken, Resident Evil 8 hakkında ilk resmi bilgiler paylaşıldı.

Resident Evil 7'nin geliştirilme aşamasında geliştirici ekip birçok farklı konsept üzerinde durmuş, önceki oyunları ile aksiyon türüne kayan seriyi nasıl survival - horror köklerine döndürebileceklerini düşünüp taşınmıştı. Bu nedenle Resident Evil 7 önceki oyunlardan bir hayli farklı bir şekilde karşımıza çıkmış ve seride daha önceden denenmeyen şeyleri denemişti. Resident Evil 7 geliştirici ekibi bu kararlarıyla büyük bir risk almış; fakat zoru başararak hem serinin hayranlarının hem de seriye yeni başlayan oyuncuların takdirini kazanmıştı.

Yukarıda paylaştığımız video, Resident Evil 7'nin geliştirilme hikayesini anlatan belgeselin yeni bölümü olarak yayınladı. Videoda, geliştirici ekip üyeleri oyunun seslerini ve grafiklerini tasarlarken neleri dikkate aldıklarını anlatıyorlar. Ekibin temel amacı ise her oyuncuya korku dolu bir oyun tecrübesi yaşatabilmekmiş. Bunun için alt-korku türlerinden herhangi birine ağırlık verilmekten ve sadece belli oyunculara hitap etmekten kaçınılmış.

Resident Evil 7'nin başındaki isim olan Jun Takeuchi, videoda Resident Evil 8 üzerinde tasarım çalışmalarına başladıklarını açıklıyor ve sözlerine survival - horror türünü evrimleştirmeye niyetli olduklarını söyleyerek devam ediyor. Takeuchi'ye göre yeni Resident Evil oyunu survival - horror türünün "zorlu mücadeleleri aşma" elementini korurken Resident Evil 7'den bir hayli değişik konseptlere yer verecek.

Değişim her zaman iyi olmayabiliyor ve oyuncuların tepkisini çekebiliyor. Fakat Resident Evil 7 geliştirici ekibi Resident Evil 7'de değişimi ne kadar iyi kullandıklarını sergilemişti. Bu nedenle bir sonraki Resident Evil oyununa umutla bakabiliyoruz.

Resident Evil 7 İncelemesi