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Revolution Offroad
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Revolution Offroad

Revolution Offroad İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4/5
4
Revolution Offroad
Revolution Offroad
Revolution Offroad
Revolution Offroad
Revolution Offroad

Android İçin Yarış Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 18 dakika önce

Bu yarış oyununda yol ve kurallar yok.

Revolution Offroad, Android telefonuma ücretsiz indirip oynadığım en kaliteli grafiklere sahip gerçeğe yakın sürüş deneyimi yaşatan offroad yarışı oyunu. Yol ve kuralların olmadığı muhteşem ortamlarda fizik kurallarını alt üst ederek yarışı sürdürüyorsunuz. Çamur, dik rampalar, dönülmesi imkansız görünen virajlar hepsi bu oyunda…

Mobil platformda ücretsiz oynamaya açılmış çok sayıda offroad yarışı oyunundan farklı birçok yönü var Revolution Offroad’un. Araçların süspansiyon sistemleri o kadar ayarlanmış ki kendinizi gerçekten bir offroad yarışında mücadele ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Zorlu pistlerde, zorlu hava koşullarında yarışıyorsunuz. Arazi aracınızı dikkatli kullanmazsanız kolaylıkla çamura saplanabiliyor veya devrilebiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Rooster Games
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