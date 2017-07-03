Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz zevkli bir refleks oyunu

Rider, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça zevkli bir atmosfere sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz.

Yayınladığı bağımlılık yapıcı oyunlarla bizleri telefonlara kitlemeyi başaran Ketcapp'ın yeni oyunu olan Rider, birbirinden zorlu bölümleriyle ön plana çıkıyor. Bir hayli zorlu bölümlere sahip olan oyunda farklı seviyelerin kilitlerini açabiliyor ve eşsiz deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza karşı da oynayabileceğiniz oyunda yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gereken oyunda işiniz bir hayli zor. 100 farklı zorluktaki bölümü ve 32 farklı seviyesiyle Rider, mutlaka denemeniz gereken bir oyun diyebilirim. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Rider tam size göre bir oyun.

Boş zamanlarınızda arkadaşlarınıza meydan okuyabileceğiniz bu oyunu sakın kaçırmayın. Son derece etkili temaları ve renkli atmosferiyle Rider mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim.

Rider oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.