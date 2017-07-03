Rider(iOS)
iOS için Beceri Oyunu
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun
Rider, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere ve atmosfere sahip olan oyunda motorbisikletinizi sürmeye çalışıyorsunuz.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Rider, etkileyici atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlere ve seviyelere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda 100'den fazla bölüm ve 32 farklı seviye yer alıyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Etkili temalara ve renkli atmosfere sahip olan Rider'ı mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Rider tam size göre.
Yayınladığı bağımlılık yapıcı oyunlarla bizleri telefonlara kitlemeyi başaran Ketcapp, bu oyunda da başarılı olacak diyebilirim. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda ışıklı çizgiler üzerinde motor sürüyor ve becerilerinizi sınıyorsunuz.
Rider oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- iPhone (OS)/iPad (OS)
- Gereklilik:
- iOS 8.0 ve üzeri
- Üretici:
- Ketchapp
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