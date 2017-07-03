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Rider
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Rider

(iOS)
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76 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rider
Rider
Rider
Rider
Rider

iOS için Beceri Oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir oyun

Rider, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir beceri oyunudur. Birbirinden zorlu bölümlere ve atmosfere sahip olan oyunda motorbisikletinizi sürmeye çalışıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olan Rider, etkileyici atmosferi ve zorlu bölümleriyle dikkat çekiyor. Birbirinden zorlu bölümlere ve seviyelere sahip olan oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkiye sahip olan oyunda 100'den fazla bölüm ve 32 farklı seviye yer alıyor. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Etkili temalara ve renkli atmosfere sahip olan Rider'ı mutlaka denemelisiniz. Eğer bu tarz oyunlardan zevk alıyorsanız Rider tam size göre.

Yayınladığı bağımlılık yapıcı oyunlarla bizleri telefonlara kitlemeyi başaran Ketcapp, bu oyunda da başarılı olacak diyebilirim. Eşsiz bir deneyim sunan oyunda ışıklı çizgiler üzerinde motor sürüyor ve becerilerinizi sınıyorsunuz.

Rider oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ketchapp
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