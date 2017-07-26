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Rivals Rage
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Rivals Rage

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rivals Rage
Rivals Rage
Rivals Rage
Rivals Rage

Android İçin Yarış Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 1 saat önce

Silahlı araçlarla yarışlara katılıyoruz.

Rivals Rage, Android platformunda yarış oyunu olarak yerini alıyor ancak benzerlerinden oldukça farklı oynanış dinamiklerine sahip.

Oyunda birçok yarış oyununda olduğu gibi rakiplerimizle yarışmıyoruz ve kullandığımız araçlar özelleştirebildiğimiz, dilediğimizce birleştirip yaratabildiğimiz silahlarla donatılmış vaziyette.

Hayatta kalma üzere kurulu bir yarış oyunu Rivals Rage. Geleceğin izlerini taşıyan ilginç pistlerde yarışlara katılıyoruz. Sürekli olarak daha da kötüsü beklenmedik anda çıkan engelleri (çoğu üzerimize ateş açıyor) aşarak bitiş çizgisini görmek büyük bir başarı. Pistte güvenli hiçbir noktanın olmaması da bonus olarak karşımıza çıkmakta.

Rivals Rage Özellikleri: 

  • Sürükleyici ateş etme deneyimi
  • Üç boyutlu fütüristik temalı grafikler
  • Modifiyeli araç tutkunları için epik yükseltmeler

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
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