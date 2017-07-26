Rivals Rage
Android İçin Yarış Oyunu
Silahlı araçlarla yarışlara katılıyoruz.
Rivals Rage, Android platformunda yarış oyunu olarak yerini alıyor ancak benzerlerinden oldukça farklı oynanış dinamiklerine sahip.
Oyunda birçok yarış oyununda olduğu gibi rakiplerimizle yarışmıyoruz ve kullandığımız araçlar özelleştirebildiğimiz, dilediğimizce birleştirip yaratabildiğimiz silahlarla donatılmış vaziyette.
Hayatta kalma üzere kurulu bir yarış oyunu Rivals Rage. Geleceğin izlerini taşıyan ilginç pistlerde yarışlara katılıyoruz. Sürekli olarak daha da kötüsü beklenmedik anda çıkan engelleri (çoğu üzerimize ateş açıyor) aşarak bitiş çizgisini görmek büyük bir başarı. Pistte güvenli hiçbir noktanın olmaması da bonus olarak karşımıza çıkmakta.
Rivals Rage Özellikleri:
- Sürükleyici ateş etme deneyimi
- Üç boyutlu fütüristik temalı grafikler
- Modifiyeli araç tutkunları için epik yükseltmeler
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
Yarış Popülerleri
- Dr. DrivingAndroid için Yarış Oyunu
- Traffic RacerAndroid için Araba Yarışı Oyunu
- Asphalt 8: AirborneAndroid için Araba Yarışı Uygulaması
- Cars: Fast as LightningAndroid için Arabalar: Şimşek Hızı Oyunu
- Şahin Drift Oyunu 3DAndroid İçin Şahin Sürme Oyunu
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı