Silahlı araçlarla yarışlara katılıyoruz.

Rivals Rage, Android platformunda yarış oyunu olarak yerini alıyor ancak benzerlerinden oldukça farklı oynanış dinamiklerine sahip.

Oyunda birçok yarış oyununda olduğu gibi rakiplerimizle yarışmıyoruz ve kullandığımız araçlar özelleştirebildiğimiz, dilediğimizce birleştirip yaratabildiğimiz silahlarla donatılmış vaziyette.

Hayatta kalma üzere kurulu bir yarış oyunu Rivals Rage. Geleceğin izlerini taşıyan ilginç pistlerde yarışlara katılıyoruz. Sürekli olarak daha da kötüsü beklenmedik anda çıkan engelleri (çoğu üzerimize ateş açıyor) aşarak bitiş çizgisini görmek büyük bir başarı. Pistte güvenli hiçbir noktanın olmaması da bonus olarak karşımıza çıkmakta.

Rivals Rage Özellikleri: