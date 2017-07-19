Rocket Rabbits oyununda tavşanları roketlere ulaştırıp yolculuk yaptırın!

Tavşanlar ile birlikte seyahat yapma fikri kulağa hoş geliyor değil mi? Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Rocket Rabbits ile tavşanları roketlere bindirip onlarla yolculuk yapacaksınız.

Rocket Rabbits oyunu karakterlerinin güzel olduğu gibi oldukça zevkli görevlere de sahip. Oyunda tavşanları gezegenler arasında yolculuk yaptırmanız gerekiyor. Bu yolculuk esnasında oldukça dikkatli olmanız lazım. Çünkü beraber yolculuk yaptığınız tavşanlar sevimli oldukları kadar da yaramazlar. Onları eğer iyice takip etmezseniz tavşanları kaybedebilir ve oyunun sonuna gelebilirsiniz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oldukça zevkli bir oyun olan Rocket Rabbits, tavşanlarla birlikte yolculuk yaparak bölümleri geçmenizi amaçlıyor. Tavşanlar gezegenler etrafında dönerken sizin onları roketlere bindirmeniz lazım. Tavşanlar roketlerin üzerine geldiğinde ekrana dokunmalı ve roketi fırlatmalısınız. Bu sayede tavşanlar diğer gezegene geçmiş olacak. Bu işlemi her gezegende yeniden uygulayıp tavşanları gezdirmelisiniz. Böylelikle oyunda ilerleyip yeni bölümlere geçebilirsiniz.

Muhteşem grafikleri ve stres azaltıcı ses efektleri ile birlikte Rocket Rabbits oyunu oldukça hoşunuza gidecek. Hadi hemen şimdi siz de Rocket Rabbits oyununu indirin ve eşsiz bir eğlenceye başlayın!



