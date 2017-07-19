Rocket Rabbits ile birlkte tavşanı rokete bindirip farklı gezegenelere gidin!

Tavşanlar oldukça sevimli hayvanlardır. Tavşanları beslemek ve onlarla vakit geçirmekte oldukça zevklidir. Eğer siz de tavşanları seven birisiyseniz Rocket Rabbits oyununun bağımlısı olacaksınız. Rocket Rabbits oyununda tavşanları yönlendirmeniz ve onları hedef olarak gösterilen noktalara ulaştırmanız lazım. Bu işlemleri yaparken tavşanları korumalı ve hedefi kaçırmamalısınız.

Rocket Rabbits oyununda birbirinden sevimli tavşanlara sahipsiniz. Sizin bu tavşanları yönlendirmeniz ve yeni gezegenlere ulaştırmanız lazım. Tavşanlar elbette uslu durmuyorlar. Bu yüzden onları iyi kontrol etmeli ve hareket noktasını kaçırmamalısınız. Tavşanları rokete ulaştırmanız oldukça önemli. Çünkü tavşanlar ancak roketler ile birlikte başka noktaya gidebiliyorlar. Oldukça eşsiz gezegenler arasında yolculuk yaparak tavşanları ilerletmeniz lazım. Tavşanları ilerlettiğinizde eğer başarılı olursanız bölümü geçiyor ve yeni bölümlere yolculuğa başlıyorsunuz.

Rocket Rabbits, oldukça güzel tasarlanmış grafikleri ve muhteşem ses efektleri ile birlikte her yaştan insanın severek oynayacağı bir beceri oyunudur. Hemen şimdi siz de Rocket Rabbits'i indirin ve tavşanlarla birlikte eşsiz bir macera yaşamaya başlayın. Hatta çocuklarınıza da bu oyunu gösterin ve onlarla birlikte eğlenceli zamanlar geçirin.



