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Rounded Corner
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Rounded Corner

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Rounded Corner
Rounded Corner
Rounded Corner
Rounded Corner
Rounded Corner

Android için Kişiselleştirme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 3 saat önce

Rounded Corner uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Rounded Corner uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve filtreler uygulayabilirsiniz.

Kavisli ekrana sahip akıllı telefonların görüntüsü birçok kullanıcının dikkatini ve beğenisini çekmeyi başarıyor. Kendi cihazlarınızda da bu görünüme benzer bir görünüm elde etmek için kullanabileceğiniz Rounded Corner uygulaması, aynı zamanda telefonunuzu özelleştirebileceğiniz ayarlar da sunuyor.

Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve çeşitli filtreler de ekleyebileceğiniz uygulamada 40 adet köşe stili, 24 ekran çerçevesi ve 60 adet yerleşim filtresini sizlere sunuyor. Renk, boyut, köşe ve stil gibi seçenekleri de kendi zevkinize göre kişiselleştirmenize olanak sağlayan Rounded Corner ile siz de telefonunuzu bambaşka bir görünüm ile süsleyebilirsiniz.

Uygulama özellikleri:

  • 40 köşe stili,
  • 24 ekran çerçevesi,
  • 60 yerleşim filtreleri,
  • Köşe, çerçeve ve filtreleri özelleştirme,
  • Düşük RAM  ve pil tüketimi.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Easy4u
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