Rounded Corner
Android için Kişiselleştirme Uygulaması
Rounded Corner uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve filtreler uygulayabilirsiniz.
Rounded Corner uygulaması ile Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve filtreler uygulayabilirsiniz.
Kavisli ekrana sahip akıllı telefonların görüntüsü birçok kullanıcının dikkatini ve beğenisini çekmeyi başarıyor. Kendi cihazlarınızda da bu görünüme benzer bir görünüm elde etmek için kullanabileceğiniz Rounded Corner uygulaması, aynı zamanda telefonunuzu özelleştirebileceğiniz ayarlar da sunuyor.
Android cihazlarınızın ekranlarına çerçeve ve çeşitli filtreler de ekleyebileceğiniz uygulamada 40 adet köşe stili, 24 ekran çerçevesi ve 60 adet yerleşim filtresini sizlere sunuyor. Renk, boyut, köşe ve stil gibi seçenekleri de kendi zevkinize göre kişiselleştirmenize olanak sağlayan Rounded Corner ile siz de telefonunuzu bambaşka bir görünüm ile süsleyebilirsiniz.
Uygulama özellikleri:
- 40 köşe stili,
- 24 ekran çerçevesi,
- 60 yerleşim filtreleri,
- Köşe, çerçeve ve filtreleri özelleştirme,
- Düşük RAM ve pil tüketimi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.1 ve üzeri
- Üretici:
- Easy4u
Kişiselleştirme Popülerleri
- Mobogenie (APK)Android için Market ve Kişiselleştirme Uygulaması
- 1Mobile MarketAndroid İçin Alternatif Uygulama Marketi
- Clean MasterAndroid Bellek Temizleme
- Emoji KeyboardAndroid İçin Emoji Uygulaması
- ZedgeAndroid İçin Ücretsiz Duvar Kağıdı ve Zil Sesi Uygulaması
- Google Chrome indirPopüler Tarayıcı
- Assetto CorsaAraba Oyunu
- BitdefenderÜcretsiz Antivirüs
- PES 2018Futbol Oyunu
- Hotspot ShieldVPN Programı