?     Geri Bildirim
Royale Clans
TamindirMobilOyunlarStratejiRoyale Clans - Android İçin Clash Royale Benzeri Strateji Oyunu

Royale Clans

Royale Clans İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Royale Clans
Royale Clans
Royale Clans
Royale Clans
Royale Clans

Savaşçılarınızı akıllıca meydana sürmelisiniz.

Erkan Calp Son güncelleme 29 dakika önce

Royale Clans, Supercell’in popüler strateji oyunu Clash Royale’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sadece Android platformunda indirilebilir olan savaş oyununda kartlar şeklinde savaşçı ve birliklerimizi meydana sürükleyip bırakıyor, savaşın gidişatını izliyoruz. Gerektiği noktalarda kartlarımızı değiştirerek veya kombine ederek strateji değiştirme şansımız var.

Tüm gerçek zamanlı strateji oyunu gibi aktif internet bağlantısı gerektiren yapım, hem oynanış yönünden, hem karakterlerin yapısıyla, hem de görsel çizgileriyle Clash Royal’e oldukça benziyor. Clash Royal’i oynadıysanız, alternatif arıyorsanız bakacağınız ilk yapım Royale Clans olmalı diyip oynanışa geçiyorum.

Pikselleri sayılan ejderhalar, şövalyelerin yanı sıra zombi, mumya, robotların yer aldığı strateji oyununda karakter ve savaş alanını tepeden görüyoruz. Aksiyonun döndüğü meydanın hemen altında yönetimimizde olan birlikler yer alıyor. Birlikler kart formunda ve seviye atladıkça yenileri ekleniyor.

Royale Clans için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Fun Online Games Studio
Royale Clans QR Kodu Okutarak İndir

Strateji Popülerleri

  1. Clash of Clans
    Clash of ClansAndroid için Strateji Oyunu
  2. Minecraft: Pocket Edition
    Minecraft: Pocket EditionAndroid için Minecraft Oyunu
  3. Plants vs. Zombies 2
    Plants vs. Zombies 2Android için Plants vs. Zombies 2 Oyunu
  4. Exploration Pro
    Exploration ProAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
  5. Boom Beach
    Boom BeachAndroid İçin Strateji Oyunu