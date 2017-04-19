Royale Clans, Supercell’in popüler strateji oyunu Clash Royale’e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Sadece Android platformunda indirilebilir olan savaş oyununda kartlar şeklinde savaşçı ve birliklerimizi meydana sürükleyip bırakıyor, savaşın gidişatını izliyoruz. Gerektiği noktalarda kartlarımızı değiştirerek veya kombine ederek strateji değiştirme şansımız var.

Tüm gerçek zamanlı strateji oyunu gibi aktif internet bağlantısı gerektiren yapım, hem oynanış yönünden, hem karakterlerin yapısıyla, hem de görsel çizgileriyle Clash Royal’e oldukça benziyor. Clash Royal’i oynadıysanız, alternatif arıyorsanız bakacağınız ilk yapım Royale Clans olmalı diyip oynanışa geçiyorum.

Pikselleri sayılan ejderhalar, şövalyelerin yanı sıra zombi, mumya, robotların yer aldığı strateji oyununda karakter ve savaş alanını tepeden görüyoruz. Aksiyonun döndüğü meydanın hemen altında yönetimimizde olan birlikler yer alıyor. Birlikler kart formunda ve seviye atladıkça yenileri ekleniyor.