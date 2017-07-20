RTÜK 5 Televizyon Kanalının Lisansını İptal Etti

Evet, genelde Youtube kanalları hakkında haber yapıyoruz ama bu seferki bildiğimiz televizyon kanalı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 5 TV kanalının lisansını iptal etti.

RTÜK’ün lisans iptal etme yetkisi, uygunsuz yayın yaptığı gerekçesiyle 10 günlük yayın durdurma cezasını uygulamayan 5 televizyon kanalına tarihte ilk kez uygulandı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca 10 güne kadar yayınları durdurma cezası almasına rağmen uygulamayan, Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV’nin lisansları iptal edildi.

Birçoğunun ismini bile duymadığınızı tahmin ediyorum. Ancak içlerinden biri dikkatinizi belki biraz çekebilir. Son Hedef TV, FETÖ’nün yayın organı olan ve darbe girişimi sonrası kapanan Samanyolu TV’nin frekansını kullanıyordu.