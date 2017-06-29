Çalınan hazinelerinizi geri alın.

Run & Gun: BANDITOS (HAYDUTLAR), Android platformunda vahşi batı temalı sonsuz koşu oyunu olarak yerini alıyor. Animasyon filmlerini aratmayan konsol kalitesinde grafikler sunan aksiyon yüklü oyunda çalınan hazinelerimizin peşine düşüyoruz.

Hazinelerimizle birlikte son hız at arabasında gidenlerin peşine düştüğümüz oyunda yol boyunca karşımıza birçok engel çıkıyor. Atı olmayan karakterimizle sürekli koşarak vaziyetteyiz. Bu şekilde kovalamacayı sürdürmek zaten yeterince zorken bir de farklı noktalarda çıka, yolumuzu kesen haydutlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Neyse ki mermi sıkıntımız yok. Yol boyunca düşen hazine kutularını da es geçmememiz gerekiyor.