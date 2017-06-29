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Run & Gun: BANDITOS
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Run & Gun: BANDITOS

(iOS)
Run & Gun: BANDITOS İndir Hemen İndir

57 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Run & Gun: BANDITOS
Run & Gun: BANDITOS
Run & Gun: BANDITOS
Run & Gun: BANDITOS
Run & Gun: BANDITOS

iPhone ve iPad İçin Vahşi Batı Oyunu

Erkan Calp Son güncelleme 8 saat önce

Hazineleri toplarken haydutlarla çarpışın.

Run & Gun: BANDITOS (HAYDUTLAR), iPhone ve iPad cihazlarınızda oynayabileceğiniz vahşi batı oyunu. Çalınan hazinelerin peşine düşen Gonzalez adında bir karakteri kontrol ettiğimiz oyunun aksiyon dozu hiç düşmüyor. At arabasını kovalarken azılı suçlularla yüz yüze geliyoruz.

Sonsuz koşu türünde hazırlanmış vahşi batı temalı aksiyon oyunu olarak iOS platformunda yerini alan Run & Gun: BANDITOS’da at arabasını koşarak takip etmek durumunda kalan bir karakteri yönetiyoruz. Atı olmamasına rağmen son derece hızlı koşabilen karakterimizle kaçış esnasında at arabasının istemeyerek düşürdüğü hazine dolu kutuları topluyor, olmadık zamanda olmadık yerde çıkan suçluları seri şekilde vuruyor, kaktüslere de dikkat ederek at arabasını yakalamaya çalışıyoruz. Hareketliliği hiç azalmayan süper eğlenceli bir oyun olarak özetleyebilirim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Toplam:
2
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
Ludus Studio
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