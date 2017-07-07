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Rus Askerleri Stormtrooper'lara Dönüştü

Rus Askerleri Stormtroppers

Silahlı kuvvetlerini daha da korkutucu hale getirmek isteyen Rusya'nın, fütüristik görünümlü yeni savaş zırhları ortaya çıktı. Başka bir deyişle, Rus askerleri Stormtropper'a dönüştü.

Dünyada yaşanan gelişmeler bizlere giderek bir bilim kurgu filminde yaşadığımızı hissettiyor. Hatta bir simülasyonun içinde yaşadığımızı da söyleyebiliriz. Rusya'nın askerleri için geliştirdiği yeni zırhı da bunu kanıtlar nitelikte. Rus devletine ait Merkezi Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen bu zırh, güçlü bir dış iskelet, mermi ve şarapnel parçaları için balitsik koruma ve kafaya takılan kaskta ise bir ekran bulunduruyor. Şu an için bir prototip olarak görülse de, zırhın tasarımcıları önümüzdeki birkaç yıl içerisinde seri üretime geçeceklerini ümit ediyorlar.

Kaskın içerisinde bulunan ekranın ne için kullanılacağı ayrıntılı olarak açıklanmasa da, askerlere haritayı canlı olarak göstereceği konuşuluyor. Diğer yandan daha rahat dövüş için hareketli olan dış iskelet, askerlerin daha az yorulmasına imkan sağlayacak. 

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Yazar: - 07.07.2017

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