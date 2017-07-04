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Rus Casusları Sosyal Medyada Askerleri Baştan Çıkarıyor!

 Rus Casusları Sosyal Medyada Askerleri Baştan Çıkarıyor!

Rus kadınların batılı askeri görevlileri baştan çıkararak onlardan bilgi sızdırıyor olmaları hiç de yeni bir haber değil. Hatta neredeyse artık hepimizin ezbere bildiği bir senaryo.

Bunu Rus casusları, 1947'de ABD ve Rusya arasında başlayan "soğuk savaş" döneminden beri yapıyorlar. James Bond bile filmlerinde bu durumla uğraşmak zorunda kalmıştı. Ancak Facebook, bu eski "ayartma ve bilgi alma" zemininin yeni adresi olmuş durumda.

Rus gizli servisi güzel ve alımlı Rus kadınlarını sosyal medyada önemli mevkilerdeki askerlerin peşine salmış bile. Haliyle mekan sosyal medya olunca, bu söz konusu Rus casusların cinsel kimliklerinin ne kadar gerçek olabileceği de bir soru işareti. Facebook'da güzel Rus kadınlarının peşinde dolaşan ABD askerlerini ağlarına düşürüp bilgi sızdıran bu sosyal casuslar, kimlik avı saldırıları yaparak askerlerden bilgi sızdırabiliyorlar ve propagandalarına alet edebiliyorlar.

ABD Savunma Bakanlığı medyadaki bu haberlerle ilgili henüz bir yorum yapmış değil. Ancak, bakanlık sözcüsü bu tür girişimlere karşı "çevrimiçi" önlemlerin alındığını söylüyor. Bize de bu önlemlerin ne olabileceğini hayal etmek düşüyor.

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Yazar: - 04.07.2017

Rus Casusları Sosyal Medyada Askerleri Baştan Çıkarıyor! İçin Yorum Yaz

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