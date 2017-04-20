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Rus Robot Askerler, Glock Tabanca Kullanmaya Başladılar

Rus Robot Askerle, Glock Kullanmaya Başladılar

Dünyaya nam salmış Avusturalyalı tabanca markası Glock, 1963 yılında "Glock 17" ve "P80" adı altında Avusturya ordusu için tasarlanmıştı. Artık, Rus ordusu için geliştirilen robot askerler de bu silahı kullanabiliyorlar, hem de son derece keskin nişancılar.

Rusya'da tasarlanan robot askerler (FEDOR)  muharebe sırasında son derece başarılı bir şekilde Glock kullanabiliyor. Aslında aşağıdaki iki videoyu izlediğinizde, bu görüntülerin bir bilim kurgu filminden alıntılandığını düşünebilirsiniz, ancak sizi temin ederiz ki, izleyecekleriniz gerçek. FEDOR robot erlerin Glock talimleri  kanımızı donduruyor.

Genellikle robotların insanların yararına eylemlerde bulunduğunu defalarca izlemiştik. Arama ve kurtarma görevlerinden tutun, sağlık hizmetleri verebilen robotlara alışık olduğumuz için FEDOR adı verilen robot askerlerin elinde silah görmek, kafalarımızda geleceğe yönelik soru işaretleri uyandırıyor.

Glock tabancalarla son derece keskin atışlarla hedefleri vurabilen FEDOR askerler, savaş meydanlarına çıkmak ya da güvenlik görevlilerinin yerini almak üzere geliştiriliyorlar.

"Nihai Deneysel Gösteri Nesnesi Araştırması" anlamına gelen (Final Experimental Demonstration Object Research) FEDOR'un askeri yetenekleri ile hem şaşırtıyor hem de ürkütüyor.

Büyüleyici Robot Dünyası

Karşınızda Yıkılmayan Robot ATRIAS

Bulaşık Yıkayabilen Robot: SpotMini

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Yazar: - 20.04.2017

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