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Rusya Gençleri Zombileştirdiği Gerekçesiyle Stres Çarklarını Araştırıyor

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Artık haberlerini okurken bile bizleri strese sokan ve adeta salgın gibi kullanımı artan stres çarkları Rusya'da mercek altına alındı. Devlete ait bir haber kanalı olan Russia-24 yayınladığı raporlar ile bu artışın nedenleri üzerinde durdu. 

Russia-24'ün yayınladığı raporlarda stres çarklarının Rus muhalefet partileri tarafından gençleri işe almak için kullanıldığını ileri sürdü. Hatta partilerin düzenlediği mitinglerde ücretsiz olarak ve siyasi reklam maksadıyla dağıtımı yapıldığı belirtiliyor. Batıdan itibaren bir akım şeklinde yayılan ve buralarda etkisini kaybedip artık Rusya'da yaygınlaşan stres çarkları yeni tartışmalara da sebep oluyor. 

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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde TDK (Türk Dil Kurumu) yaygınlaşan "drone"lar için Türkçe bir karşılık aradığını resmi internet sitesinden duyurmuştu. Bu sefer Rusya buna benzer bir durum olan stres çarkı için Rusça bir karşılığın olmaması ile yüzleşiyor. Ayrıca birçok ülkede yasaklanmaya başlayan stres çarklarında özellikle Bluetooth özellikli modellerin patladığı bildirildi. Öte yandan hipnoz ve ruh sağlığını bozma gibi etkilerinin olması açısından bu tarz araçlar tehlikeli olarak vurgulandı.

Umarım gerek Rusya gerekse ülkemizde en kısa sürede bu akım sona erer ve daha yararlı aygıtlar geliştirilir. İnsanların bu tarz gereçlerle harcayacakları değerli zamanı bilim ve teknolojiye ayırmasını gönülden diliyorum.

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Fidget Spinner Android Android İçin Stres Çarkı Oyunu

İndir63 MB
Fidget Spinner iOS
Fidget Spinner iOS iPhone ve iPad İçin Stres Çarkı Oyunu

Araba Fiyatına Stres Çarkı Yapıldı

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Yazar: - 20.07.2017

Rusya Gençleri Zombileştirdiği Gerekçesiyle Stres Çarklarını Araştırıyor İçin Yorum Yaz

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