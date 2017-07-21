Rusya Uzaya 'Mayak' Adında Yapay Yıldız Gönderdi!

Hepimiz uzanıp geceleri yıldızları seyretmişizdir. Hatta bazılarımız en sevdiği yıldızı sahiplenir. Peki seçtiğiniz yıldızın yapay olma ihtimali var desek, ne dersiniz?

Rusya sık sık uzay ile ilgili çalışmaları ile adından söz ettiriyor. Bu defa da uzaya belli bir yörüngeye sahip olan yapay yıldız gönderdiler. 14 Temmuzda Baikonur Üssü'nden fırlatılan roket gerekli yörüngeye ulaştığında parçalara ayrılarak yıldızı yörüngeye bıraktı. Rusların açıklamalarına göre "Mayak" (ya da "Beacon") adını verdiği yapay yıldız yörüngeye oturduğunda Güneş reflektörlerini açtı.

Güneş'in dışında her şeyden daha çok parlayacak şekilde 200.000 dolara tasarlanan uydu, Moskova'daki Makine Mühendisliği Üniversitesi'nde görevli mühendisler tarafından üretildi. Dünya'nın 600 km üstünde yörünge kazanan uydunun henüz tam olarak yeri tespit edilemedi. Ulaşıldığında ondan alınacak kimlik bilgilerinin ardından, uyduyu herkes Android ve iOS kullanan akıllı cihazlardan takip edebilecek.

Birçok Astronom ve bilim insanı ise "Mayak" için gece karanlığını mahvedebilecek saçma bir proje olarak medyaya açıklamalarda bulundu. Proje sahipleri ise gezegen etrafında kirliliğe neden olan enkazların paraşüt türevi gereçlerle atmosfere çekilip yakılmasında bu tarz uydulardan faydalanma fikrini öne sürüyor.

Bence onlar tartışırken biz teleskoplarımızı kuşanıp yukarıda "Mayak"ı arayabiliriz. Belki de başka şeyler merceğimize takılır. Hem "gerçek orada bir yerde"dir, kim bilir?

Toprak Kaymaları, Uydular Yardımıyla Önceden Tahmin Edilebilecek!

Yerli Uydu RASAT, İstanbul'un Fotoğraflarını Çekti