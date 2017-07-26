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Rusya'da VPN Yasaklanıyor

rusya vpn'i yasaklıyor

Son dönem ardı ardına yasaklanan site ve uygulamalar, bir şekilde hepimizi VPN kullanmayı öğrenmeye itti. VPN kullanımının yaygınlaşması da birçok ülkede VPN kullanımını yasaklanmasına yol açtı. Hani etkiye tepki, bildin mi?

Neden VPN kullanmamalıyız derseniz, orası biraz karışık. Sonuçta koskoca bir ülkenin yasakladığı sitelere elini kolunu sallaya sallaya girmenizi sağlayan bu teknoloji, doğal olarak yine ülke politikaları tarafından onaylanmıyor. Çin, VPN konusunda hükümet önlemi alan ilk devlet olarak, bu senenin başında tarihte yerini aldı. Çin’de VPN ya da proxy sunucularını kullanmadan önce devlete bildirmeniz gerekiyor.

Çin’in ardından şimdi de Rusya konuya el attı. Yüksek parlamento ve Devlet Başkanı’nın onayını bekleyen tasarı, Rusya'da VPN ve proxy kullanımını yasa dışı hale getirecek.

VPN’inin yasaklanmasını mantıklı buluyor olabilirsiniz, sonuçta yasağı delen tüneller kapatılmalı. Gerçi yanlış hatırlamıyorsam, bu tünellerden sonra VPN çıkmıştı. Demek istediğim, söz konusu internet olunca istediğiniz kadar yasaklayın, ulaşmak isteyen her yere ulaşıyor. Peki, "neden VPN kullanılsın ki?" diyorsanız, açıklamalı blogumuzu buraya bırakıyorum.

VPN Kullanmadan Engelli Sitelere Giriş Yapmanın 5 Yolu

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Yazar: - 26.07.2017

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