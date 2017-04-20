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RX 480 Ekran Kartını RX 580 Yapabilmek Mümkün

RX 480 Ekran Kartını RX 580 Yapabilmek Mümkün

Hatırlanacağı üzere AMD, geçtiğimiz günlerde yeni ekran kartı modelleri olan RX 580, RX 570, RX 560 ve RX 550 ekran kartlarını tanıtmıştı. Bu yeni ekran kartları, bir önceki nesil olan RX 400 serisinin kullandığı Polaris mimarisinin optimize edilmiş halini kullanıyorlardı, bu nedenle yeni ekran kartlarındaki mimariye Polaris Enchanced adı verilmişti. Polaris Enhanced mimarisine sahip yeni RX 500 serisi ekran kartları artırılmış çekirdek hızına ve buna bağlı olarak daha yüksek performansa sahipler. Bu durum da yakın zaman içinde RX 480 ekran kartı alan tüketiciler için biraz hayal kırıklığı yaratan bir durum. Eğer siz de bu kullanıcılardan biriyseniz ekran kartınızın modelini yapacağınız BIOS değişikliğiyle yükseltebilirsiniz.

Eğer bir RX 470 veya RX 480 ekran kartına sahipseniz bu ekran kartları için RX 580 veya RX 570 ekran kartlarının BIOS'larını indirerek ekran kartınızı güncelleyebiliyorsunuz. BIOS değişikliği sonucu ekran kartınızın çekirdek hızı yukarı çıkıyor ve performansı artarak RX 500 kartların seviyesine çıkıyor. Fakat bu durum beraberinde riskler de getiriyor. Öncelikle ekran kartınız daha çok ısınıyor. İkinci olarak ekran kartınız tavsiye edilen değerlerinin üzerinde çalıştığından kalitesiz bileşenlere sahipse ömrü kısalabiliyor.

RX 500 serisinin BIOS'larının RX 400 serisi ekran kartları üzerinde çalışmasının sebebi, bu kartların benzer mimariye sahip olmasının yanında aynı baskılı devre kartı tasarımlarına sahip olmaları. Eğer böyle bir işlem yapmayı düşünüyorsanız riskleri göz önünde bulundurmanızı ve ekran kartınızı kullanılamaz hale getirebileceğinizi belirtmekte fayda var. Çift BIOS'a, etkili soğutmaya ve kaliteli bileşenlere sahip bir ekran kartı kullansanız bile problem yaşayabilme imtimali var.

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Yazar: - 20.04.2017

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