Sadece CS: GO Oynayarak Hacklenmiş Olabilirsiniz!

Eğer online olarak oynanan Valve oyunlarını geçtiğimiz dönemde sıkça oynadıysanız oldukça büyük bir güvenlik riskine girdiğinizi bilmenizde fayda var. Hackerlar keşfettikleri güvenlik açığı ile inanılmaz bir hack yöntemi geliştirdiler ve bu yöntemle CS: GO, Team Fortress 2, Left 4 Dead 2, Half Life 2 Deathmatch modu ve Portal 2 oyuncularının bilgisayarlarına erişebildiler.

Paylaşılan bilgilere göre Source oyun motorundaki bir açık, hakcerlar modifiye edilmiş haritalara, modifiye edilmiş animasyonlar eklediğinde uzaktan bilgisayarlara erişilebilmesini mümkün kılıyordu. Yani, CS: GO oynarken karşı takımdaki oyuncuyu vurduğunuzda hacklenebiliyordunuz.

CS: GO çok yaygın olarak oynanan bir oyun olduğu için bu açığın kısa süre içinde binlerce oyuncuyu etkilemiş olması muhtemel. Valve, sonradan bu açığı kapatmış olsa da ne kadar oyuncunun bu riske maruz kaldığı bilinemiyor. Eğer yakın zaman içinde Source oyun motoru kullanan CS: GO, Left 4 Dead 2, Half Life 2, Portal 2, Team Fortress 2 gibi oyunları oynadıysanız şifrelerinizi ve hesap bilgilerinizi güncellemenizde fayda var.

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