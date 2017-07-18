Sahaf uygulamasıyla Android cihazlarınızdan sıfır ve ikinci el kitap alım-satımı yapabilirsiniz.

Sahaf uygulamasıyla Android işletim sistemli cihazlarınızdan sıfır ve ikinci el kitap alım-satımı yapabilirsiniz.

Çok faydalı bir girişim olarak gördüğüm Sahaf uygulaması, kullanıcıların kitap alım-satımı yapmalarını sağlıyor. Arayıp bulamadığınız bir kitap olduğunda mutlaka göz atmanızı tavsiye ettiğim Sahaf uygulamasında, ilan sahibiyle görüştükten sonra kargo ile gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Binlerce sıfır ve ikinci el kitaplara ulaşabileceğiniz Sahaf uygulamasında siz de kendi kütüphanenizdeki kitapları satmak istiyorsanız fotoğraf ve kitap bilgilerini girmeniz yeterli oluyor. Saniyeler içerisinde kitabınızı satışa çıkarabileceğiniz uygulamada, aradığınız kitapları sahaflara sorabilir ve bilgi alabilirsiniz.

PTT Kargo ile anlaşmalı olarak çalışan ve Türkiye geneli 3.88 TL’den başlayan fiyatlarla kargo gönderimi yapabileceğiniz uygulamada SSL ve iyzico ödeme sistemiyle kredi kartınızla güvenli bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Kitap satın aldıktan sonra, kargo elinize ulaştığında herhangi bir problem yoksa uygulama üzerinden onay vererek paranızın satıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz.