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Sahaf

(iOS)
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42.4 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Sahaf
Sahaf
Sahaf
Sahaf
Sahaf

iPhone ve iPad için Kitap Alım-Satım Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 1 saat önce

Sahaf uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden sıfır ve ikinci el kitap alım-satımı yapabilmenizi sağlıyor.

Sahaf uygulaması iOS cihazlarınız üzerinden sıfır ve ikinci el kitap alım-satımı yapabilmenizi sağlıyor.

Kitap okumanın önemini ne kadar anlatmaya çalışsak yetersiz kalacağını düşünüyorum. Hayatın her alanında faydasını göreceğiniz bu alışkanlık, kendinize de bir şeyler katma konusunda etkili olacaktır. Sahaf adlı uygulamada kullanıcıların aradıkları kitaba daha kolay ulaşabilmesi amaçlanarak bir alışveriş platformu haline getirilmiş. Binlerce sıfır ve ikinci el kitap arasından istediğiniz kitabı hızlı ve güvenilir bir şekilde satın alabileceğiniz uygulamada, kendi kitaplarınızı da ilan açarak saniyeler içerisinde satışa çıkarabiliyorsunuz.

Aradığınız kitapları sahaflara sorabileceğiniz ve anında satın alabileceğiniz uygulama PTT Kargo ile  anlaşmalı olarak çalışıyor ve Türkiye geneli 3.88 TL’den başlayan fiyatlarla gönderi yapabilmenizi de sağlıyor. Satın aldığınız kitap elinize ulaştıktan sonra sistemde onay vererek paranın satıcıya ulaşmasını sağlayabileceğiniz uygulamada, SSL ve iyzico ödeme sistemleri kullanıldığından kredi kartınızla gönül rahatlığıyla ödeme yapabilirsiniz. Eğer siz de kitap almak veya satmak istiyorsanız, Sahaf uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. 

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.0 ve üzeri
Üretici:
Sahaf Bilişim Teknolojileri
Sahaf QR Kodu Okutarak İndir

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