Saints Row 2 Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz!

Eğer açık dünya tabanlı eğlenceli bir aksiyon oyunu oynamak isterseniz size güzel bir haberimiz var. Saints Row 2, sadece 2 gün için ücretsiz olarak oyun severlere dağıtılıyor.

Volition tarafından geliştirilen Saints Row serisi uçuk aksiyon sahneleri, sınır tanımayan absürt hikayeleri ile dikkat çekmişti. GTA oyunlarının en büyük alternatifi olan Saints Row oyunları, gerçekçilik yerine mizah kriterini temel aldıkları için farklı bir oyun tecürbesi yaşatmışlardı. Serinin 2. oyunu 2008 yılında Xbox 360 ve PlayStation 3 oyun konsollarına çıkış yaptıktan sonra 2009 yılında PC'ye uyarlanmıştı.

The Witcher 3'ün geliştiricisi CD Projekt'in sahibi olduğu GOG oyun platformu üzerinden ücretsiz dağıtılan Saints Row 2, oyunculara kendi kahramanlarını yaratma ve bu kahramanla Stilwater üzerinde çılgınca aksiyona dalma imkanı veriyor. Ayrıca oyunca co-op modu da yer alıyor ve oyuncular arkadaşlarıyla birlikte senaryoyu oynayarak ilerleyebiliyorlar.

Saints Row 2'nin tek sıkıntısı optimizasyon konusunda biraz sıkıntılı olmasıydı. Oyun çıktığı dönemde ne kadar iyi sistem sahibi olsanız bile zorlanarak çalışabiliyordu. Günümüz sistemlerinde de FPS düşüşleri yaşamanız normal. Saints Row 2'yi ücretsiz indirmek için bu sayfayı ziyaret ederek oyunu GOG hesabınıza ekleyebilirsiniz. Oyunun dosya boyutu 5.8 GB civarında. Oyunu GOG hesabınıza ekledikten sonra GOG masaüstü uygulamasını yükleyerek oyunu indirmeye başlayabilirsiniz. GOG masaüstü uygulamasını bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz:

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