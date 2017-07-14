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Sakar Bir Kadının Selfie Sevdası Tam 200 Bin Dolara Mal Oldu

selfie sevdası 200 bin dolara mal oldu

Telefona bakarken ya da selfie çekerkenbaşınıza gelen en utanç veren olay neydi? Mesela ben birkaç kez az kalsın direğe çarpıyor, araba tarafından eziliyor, iki seksen uzanıyordum. Ama bunlar çok olağan. Ben daha büyük, mesela 200 bin dolarlık zarara mal olmuş gibi anınız var mı onu soruyorum.

Varsa yollayın yazalım, ancak siz gönderene kadar sanıyorum bir selfie uğruna verilecek en büyük bedel Los Angeles’ta yaşayan bu kadının başına gelmiştir. Gittiği bir sergide masumca selfie çekmek isteyen ismi bilinmeyen kadın, dengesini kaybederek sergilenen ürünlerin adeta domino taşı gibi devrilmesine sebep oldu. Sergi sahiplerinin açıkladığına göre, kadının selfie aşkının bedeli 200 bin dolar.


Videoda gördüğünüz sergi, Los Angeles’ın 14. Fabrika isimli sergi salonunda çekildi. Kadının 200 bin dolar değerinde ne devirdiğini merak ediyorsanız serginin bozulmamış hali şöyleydi:

14. fabrika sergisi

Sergide yer alan sanatçılardan Gloria Yu yaptığı açıklamada, üç heykelin kalıcı olarak hasar gördüğünü ve diğerlerinin de farklı derecelerde darbe aldığını aktardı.

Haberin sonunda davetimi yeniliyorum, daha büyük çaplı kazanız varsa yollayın yayınlayalım.

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Yazar: - 14.07.2017

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