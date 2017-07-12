Samsung, Batarya Konusunda Bu Kez İşi Sıkı Tutuyor

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7'de yaşanan batarya probleminin ardından, işi çok daha fazla sıkı tutuyor. Şirket, batarya bilimleri konusunda yüksek lisans veya doktora derecesi bulunan uzmanları işe almaya başladı. Yeni çıkacak modellere 8 aşamalı bir batarya test prosedürü uygulayan Samsung, müşterilerinin güvenini yeniden kazanmak istiyor.

Samsung, Galaxy Note 7 modelinde yaşamış olduğu pil sorununu yeni modellerinde yaşamak istemiyor. Şirket bu nedenle batarya sorununu çok ciddi ve kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Yeni çıkacak olan modellere 8 aşamalı bir batarya test prosedürü uygulayan şirket, aynı zamanda parçaları tasarlama, üretme ve denetim için yeni bir ekip oluşturdu.

Samsung’un bir sonraki adımı ise Avrupa ve ABD’den daha fazla batarya uzmanı kiralamak olacak. Söylenenlere göre şirket, sadece kendi ülkesinden değil, ülke dışındaki batarya uzmanlarını da bünyesine katarak çok geniş bir ekip oluşturmak istiyor. Gelen haberlere göre Samsung’un aradığı adaylarda önceliği, batarya bilimlerinde yüksek lisans veya doktora derecelerine sahip olmaları.

Ayrıca şirket, ateşe karşı dayanıklı olan Lityum-İyon pillere kıyasla daha yüksek güç yoğunluğuna sahip olduğu bilinen katı hal pillerin geliştirilmesini hızlandırmak istiyor. Katı hal pilleri, bugün akıllı telefonlarda ve diğer mobil cihazlarda yaygın olarak kullanılan Lityum-İyon pillerin yerini alacak. Yeni nesil batarya teknolojisi, sıvı yerine katı elektrolitlere dayanıyor ve bu nedenle yanma veya patlama riskini önemli ölçüde azaltıyor. Uzmanlar yaşanan batarya sorunun Samsung’un daha gelişmiş ve güvenilir projeler üretmesine kapı araladığını belirtiyor. Hiç şüphesiz şirketin amacı, batarya fiyaskosunu unutturmak ve güvenlik konusunda müşterileri ikna etmek olacak.

Samsung, geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7’de yaşanan batarya patlaması sebebiyle tam 3 milyon cihazı küresel pazardan çekmişti. Şirket, toplanan cihazların geri dönüşümlerini sağlamak adına bir tesis bile kurmuştu. Geçtiğimiz yıl bir milyon Galaxy Note 7’nin başarılı bir şekilde geri dönüştürülmesiyle 16.000 kg bakır, 350 kg gümüş, 34 kg altın ve 15 kg paladyum elde edilmişti.

Samsung Patlamayan Batarya Geliştiriyor