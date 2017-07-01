?     Geri Bildirim
Samsung Device Maintenance
TamindirMobilVerimlilikSamsung Device Maintenance

Samsung Device Maintenance

Samsung Device Maintenance İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Samsung Device Maintenance
Samsung Device Maintenance
Samsung Device Maintenance
Samsung Device Maintenance

Android için Cihaz Bakım Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 dakika önce

Samsung Device Maintenance uygulaması ile Android cihazlarınızın performansını birkaç tuşla artırabilirsiniz.

Samsung Device Maintenance uygulaması ile Android cihazlarınızın performansını birkaç tuşla artırabilirsiniz.

Uygulama güncellemelerini kullanıcılarına daha hızlı ulaştırmak için tüm uygulamalarını Play Store’da paylaşan Samsung, bu konuda oldukça akıllı davrandı diyebilirim. Bu uygulamalardan biri olan Samsung Device Maintenance, cihazınızın sağlığı için gerekli tüm işlemleri kendi başına yaparak cihazınızın performansını etkili bir şekilde artırabiliyor.

Gereksiz dosyaları silme, pil tüketen uygulamaları tespit etme, virüs ve benzer tehditlere karşı sizi uyarma gibi özelliklerle cihazınız için oldukça kapsamlı bir bakım uygulaması olmayı başaran uygulamada pilinizi daha uzun süre kullanmanız için güç tasarrufu modunu da sizlere sunuyor.

Uygulama özellikleri:

  • Pil tüketen uygulamaları tespit etme,
  • Gereksiz dosyaları silme,
  • Virüs ve spyware tespiti,
  • Güç tasarrufu modları,
  • Normal, oyun, eğlence ve yüksek performans modları,
  • RAM yönetimi.

Samsung Device Maintenance için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Üretici:
Samsung
Samsung Device Maintenance QR Kodu Okutarak İndir

Verimlilik Popülerleri

  1. ACR
    ACRAndroid için Görüşme Kayıt Uygulaması
  2. ES File Explorer
    ES File ExplorerAndroid için Dosya Yönetimi Uygulaması
  3. Andy - Siri for Android
    Andy - Siri for AndroidAndroid İçin Sesli Asistan Uygulaması
  4. QR Code Reader
    QR Code ReaderAndroid için Karekod Okuyucu
  5. Dosya Yöneticisi
    Dosya YöneticisiAndroid için Dosya Yönetme Uygulaması