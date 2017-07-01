Samsung Device Maintenance
Android için Cihaz Bakım Uygulaması
Samsung Device Maintenance uygulaması ile Android cihazlarınızın performansını birkaç tuşla artırabilirsiniz.
Samsung Device Maintenance uygulaması ile Android cihazlarınızın performansını birkaç tuşla artırabilirsiniz.
Uygulama güncellemelerini kullanıcılarına daha hızlı ulaştırmak için tüm uygulamalarını Play Store’da paylaşan Samsung, bu konuda oldukça akıllı davrandı diyebilirim. Bu uygulamalardan biri olan Samsung Device Maintenance, cihazınızın sağlığı için gerekli tüm işlemleri kendi başına yaparak cihazınızın performansını etkili bir şekilde artırabiliyor.
Gereksiz dosyaları silme, pil tüketen uygulamaları tespit etme, virüs ve benzer tehditlere karşı sizi uyarma gibi özelliklerle cihazınız için oldukça kapsamlı bir bakım uygulaması olmayı başaran uygulamada pilinizi daha uzun süre kullanmanız için güç tasarrufu modunu da sizlere sunuyor.
Uygulama özellikleri:
- Pil tüketen uygulamaları tespit etme,
- Gereksiz dosyaları silme,
- Virüs ve spyware tespiti,
- Güç tasarrufu modları,
- Normal, oyun, eğlence ve yüksek performans modları,
- RAM yönetimi.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Üretici:
- Samsung
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