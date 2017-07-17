Samsung Dünyanın İlk LED Sinema Ekranını Tanıttı

Sinema teknolojileri her ne kadar gelişmiş olsa da halen ilk sinema döneminden kalan bir teknolojiyi kullandığımız söylenebilir.

Sinemalarda temel olarak görüntü bir beyaz perdeye yansıtılıyor, yani projeksiyon teknolojisi kullanıyor. Projeksiyon teknolojisi zamanla iyileştirildi. Eskiden sadece siyah beyaz görüntüler yakalanırken renkli görüntülere geçiş yapıldı. İlerleyen zamanda projeksiyon çözümlerinde parlaklığın artırılması için çabalandı. Son dönemde ise 3 boyut teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanıldığını görüyoruz.

Projeksiyon teknolojisi her ne kadar geliştirilmiş ve iyileştirilmiş olsa da halen televizyonlarımızda yakaladığımız görüntü kalitesini sunamıyor. Bunun en büyük nedeni projeksiyonda yeteri kontrast ve parlaklığın yakalanamaması. Neyse ki Samsung bu duruma el atmaya karar verdi ve sinemalar için geliştirilmiş ilk dev LED ekran teknolojisini tanıttı.

Samsung'un geliştirdiği ekran teknolojinin son nimetlerinden de faydalanıyor. 4K çözünürlük sunan dev LED ekran HDR desteğine de sahip. Fakat bu ekranın can alıcı noktası parlaklık seviyesi. Samsung'un LED sinema ekranı standart bir projeksiyon ççözümüne göre 10 kat daha yüksek parlaklık sunuyor. Kontrast değeri de doğal olarak çok daha yüksek, ekranda siyahları daha derin görüyor, renkleri daha canlı görebiliyorsunuz.

Bu yeni LED sinema ekranı Kore'de kullanılmaya başlandı bile. İlerleyen zamanda dünya çapındaki sinemarda LED ekranlar görmeye başlayabiliriz.

Samsung'un Esnek OLED Ekranına Ait İlk Video Geldi