Samsung Galaxy Note 7 Yeni İsmi ile Tekrar Geliyor

Güney Kore'li şirket Samsung, Galaxy Note 7 telefonunun ismini değiştirerek Note Fan Edition yani Note FE olarak tekrar piyasaya sürecek.

Uzun süredir konuşulan konulardan biri olan ''Note 7 geri gelecek mi?'' sorusuna yanıt bulundu diyebiliriz. Güney Kore'deki bir Samsung mağazasında bulunan posterin fotoğrafı internete yüklendi. Telefon ilk olarak 7 Temmuz'da Güney Kore'de satışa sunulacak. Eğer Note 7'deki gibi sorunlar olmazsa çeşitli ülkelerde de piyasaya sunulmaya devam edilecek.

Belki bu telefona yine güvenmeyen insanlar olabilir. Ancak Samsung, hatası bence büyük ölçüde telafi etti. Yeni çıkardığı Galaxy S8 ile çok konuşulmuştu ve Note 8'in de yakın tarihte çıkma ihtimali çok yüksek. Bu yüzden Note FE'yi yeni bir telefon olarak görmek yanlış olabilir. Samsung'un topladığı Note 7'lerin onarılmış ve güncellenmiş olarak gelecek olan Note FE, sadece elden çıkarma gibi bir satış politikasının bir ürünü olduğunu belirteyim.

Yeni telefona lansman, hatta reklam bile yapmayan Samsung belli ki bu telefondan Note 7 kadar büyük beklentilere girmiyor. Ayrıca telefon dünya piyasasına sunulmayacak.

Telefonun özellikleri hakkında net bilgimiz olmasa da, Note 7'nin özelliklerini taşıyacağını düşünüyorum. Ayrıca fiyat olarak Note 7'nin yarı fiyatı olacak gibi söylentiler vardı ancak şu an dolaşan bilgilere göre telefon 700 dolarlık bir fiyat ile çıkacak. Çok büyük beklentilere girmediği bu telefondan Samsung, neden bu kadar yüksek fiyat koyduğunu pek anlamış değilim.

Samsung Galaxy Note 8 Sırtında 2 Adet Kamerayla Gelebilir