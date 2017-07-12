Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Her yıl Almanya'da düzenlenen IFA fuarında telefonlarını tanıtan Samsung, bu yıl geleneğini bozuyor. Sızdırılan bazı haberlere göre Galaxy Note 8, 23 Ağustos'ta çıkış yapacak.

2017 içerisindeki bazı açıklamalarında, ''IFA 2017'de amiral gemisi telefonlarımızı tanıtmayabiliriz.'' diyen Samsung, IFA 2017'den önce Galaxy Note 8'in çıkışını yapacak gibi duruyor. Hatta ABD'nin New York şehrinde, Galaxy Note 8 için ayrı bir etkinlik düzenleyeceği de söylenen şirket, bunu henüz teyit etmiş değil.

Güney Kore'nin önde gelen pek çok haber sitesi bu bilgiyi doğruluyor. Ayrıca Note 7 faciasından sonra Note 8 için görkemli bir reklam yapmak isteyen ve Note serisinin itibarını tekrar düzeltmeye çalışan Samsung'un böyle bir etkinlik düzenleyebileceğini ben de öngörüyorum.

IFA 2017 fuarı düzenlendiği sıralarda iPhone 8'in de çıkış yapabileceği düşünüldüğünde, Samsung yeni akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 8'i bir ay öncesinde piyasaya sürerek, rakibi Apple'a büyük bir çelme çakmayı düşünüyor diyebiliriz. Çünkü Apple tarafından gelecek bir telefon mutlaka Samsung'un satışlarını etkileyecektir. Ayrıca büyük bir ihtimalle bu ayın sonunda, Galaxy Note 8 çıkış tarihi Samsung tarafından açıklanacaktır.

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