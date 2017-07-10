Samsung Galaxy Note 8 Kameraları Değişiyor

Samsung, bundan kısa bir süre önce 4 yeni ISOCELL kamera sensörünü tanıtmıştı. Bu kameralar ISOCELL Bright, ISOCELL Dual, ISOCELL Fast ve ISOCELL Slim adıyla tanıtılmışlardı. Bu bilgileri basınla paylaşan Samsung, bazı yeni özelliklerin Galaxy Note 8'de çift kamera kurulumuyla yer alacağı bilgisini de yeni basın bültenine dahil etmeyi uygun gördü.

Şangay'da yapılan MWC 2017'de yeni sensörlere ilişkin şimdi yeni bir haber daha gelmiş bulunuyor. CHIP dergisinin web sayfalarında yer alan bu bilgiye göre, Samsung telefonlarına yeni özellikler katacak kameralar üzerinde çalışıyor.

Samsung, özellikle kameralarının zum ve düşük ışık performansına yönelik geliştirmeler yaparak objelerin derinliklerini de de ölçebilecek. Üretici, bu teknolojiye "ISOCELL Dual" sensörü adını vermiş. Bu teknolojinin Galaxy Note 8 cihazlarda yer alacağı kuvvetle muhtemel görünüyor. Habere göre, Galaxy Note 8'lerde 13 MP + 12 MP boyutunda çift sensörün yer alması bekleniyor. Bunun yanı sıra, 3x zum özelliği de kameralara kazandırılacak.

Bu haberler doğruysa, Samsung Note 8 telefonlarda, Bokeh efekti ve alan derinliği de kullanılarak oldukça güzel fotoğraflar çekebilmek mümkün olabilecek.

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