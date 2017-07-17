Samsung, Galaxy Note 8 Tanıtım ve Çıkış Tarihini Resmi Olarak Duyurdu

Kısa bir süre önce yenilenmiş Note 7 telefonlarını piyasaya sunan Samsung, Galaxy Note 8 çıkış tarihi ile ilgili resmi bilgiler paylaştı.

Daha önceden Galaxy Note 8'in ne zaman tanıtılacağı hakkında çeşitli bilgiler internete sızdırılmıştı. Bu bilgiler 23 Ağustos tarihini işaret ediyordu. Bir diğer söylenti ise bu tanıtımın Eylül ayının ilk haftası düzenlenecek olan IFA 2017'de yapılacağını iddia ediyordu. Samsung, nihayet bu söylentilere nokta koyacak resmi açıklamalar yaptı.

Paylaşılan bilgilere göre Samsung'un mobil bölümünün başkanı olan Dongjin Koh, Tayvan basınına verdiği demeçte Galaxy Note 8 tanıtımın Ağustos ayının sonlarına doğru yapılacağını söyledi. Net bir tarih verilmese de bu tarihin önceki söylentileri doğrulamış olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Samsung Galaxy Note 8, aşama aşama satışa sunulacak. İlk aşamada Samsung Galaxy Note 8 belli ülkelerde Eylül ayında raflarda olacak. Diğer pazarlarda ise Ekim ayını beklememiz gerekecek.

Dongjin Koh bu bilgiler haricinde herhangi bir bilgi paylaşmıyor, yani telefonda hangi işlemci kullanılacağını, ne kadar RAM'e sahip olacağını henüz bilemiyoruz.

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