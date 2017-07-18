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Samsung Galaxy Note 8’in Çıkış Tarihi Belli Oldu

note 8,

Güney Kore'li üretici , Samsung Note 8'i satışa süreceği tarihi açıkladı. Şirketin CEO'su DJ Koh, Galaxy Note 8'in gelecek ay (ağutos) sonunda piyasaya çıkabiliyor olma ihtimalini doğruladı

Tayvan'daki bir teknoloji etkinliğinde konuşan CEO Koh, gelen yorumları da değerlendirmeyi unutmadı. CEO, net bir tarih vermemesine rağmen daha önceki sızıntı bilgilere göre, Note 8'in 26 Ağustos'ta geleceği söyleniyordu. Koh'un açıklamalarıyla birlikte, bu bilginin doğruluk payı kesinleşti gibi görünüyor. Koh, Cihazın ilk olarak Eylül ayının ayının başlarında önemli pazarlarda satışa sunulacağını ve diğer ülkelerin Ekim ayına kadar beklemesi gerekebileceğini açıkladı.

Almanya'da düzenlenecek IFA 2017 fuarından önce satışa sunulacak Note 8, Samsung'un ufak bir oyunu gibi görünüyor. Çünkü yeni telefonlar IFA 2017'de tanıtılıyorken, Samsung Note 8 kullanıcıların beğenisine önceden sunulmuş olacak. Note 8'in fuardan önce piyasa çıkması ve piyasadaki en güçlü telefon olması, Samsung'un satışlarına olumlu yönde katkı yapabilir.

6.3 inçlik ekranla geleceği konuşulan Galaxy Note 8’de; 12 MP +13 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera yer alacak. Ayrıca cihazda, 6 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza bulunacak.

Samsung Galaxy Note 8 Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Samsung Galaxy Note 8 Kameraları Değişiyor

Yazar: - 18.07.2017

Samsung Galaxy Note 8’in Çıkış Tarihi Belli Oldu İçin Yorum Yaz

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