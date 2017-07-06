Samsung Galaxy Note 8'in Konsept Görüntüleri

Merakla beklenen telefon Galaxy Note 8'e ait konsept tasarım fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda telefonun çift kameralı olduğu ve 18:9 ekran boyutu olduğu özellikle göze çarpıyor.

Dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden Samsung, son telefonu Galaxy S8 ve S8+ ile piyasada tahtını korumayı başarmıştı. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen Güney Kore'li şirket, Note 8'inde bomba gibi özelliklerle geleceğini belirtmişti. Henüz telefon hakkında Samsung tarafından resmi bir görsel veya açıklama yapılmasa da, farklı kişiler tarafından hazırlanan konsept tasarımlare Note 8 merakımızı gittikçe artırıyor.

Fotoğraflarda gördüğümüz Note 8 modellerinde kamera, yatay, diğer konsept çalışmasında ise kamera dikey konumlandırılmış durumda. Bana göre yatay olan görünüm daha şık ve modern.

Eylül ayında piyasada olması beklenen iPhone 8 modeli için de kameranı dikey olarak konuşlandırılacağı söyleniyordu. Ayrıca parmak izini de arka kapağa koyacağı sızdırılan Apple'a, Samsung cephesinden bu tipte bir Galaxy Note 8 ile sürpriz yapılacak gibi de görünmüyor değil. Fotoğrafları biraz incelersek; parmak izi kameranın yanına ve altına yerleşmiş durumda. 6,3 inçlik ekranla geleceği konuşulan Galaxy Note 8’de 12 MP +13 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera yer alacağı iddia ediliyor. Fiyat olarak, 64 GB'lık dahili hafızaya sahip telefonun 1100 dolardan raflara yerleşmesi bekleniyor.

Para Biriktirin! Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olacak

6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung!

Samsung Karar Verdi, Bixby Sanal Asistanı İçin Akıllı Hoparlör Üretecek