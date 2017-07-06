?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy Note 8'in Konsept Görüntüleri

Samsung Galaxy Note 8'in Konsept Görüntüleri

samsung

Merakla beklenen telefon Galaxy Note 8'e ait konsept tasarım fotoğrafları paylaşıldı. Fotoğraflarda telefonun çift kameralı olduğu ve 18:9 ekran boyutu olduğu özellikle göze çarpıyor.

Dünyanın en iyi teknoloji şirketlerinden Samsung, son telefonu Galaxy S8 ve S8+ ile piyasada tahtını korumayı başarmıştı. Bu başarıyı devam ettirmek isteyen Güney Kore'li şirket, Note 8'inde bomba gibi özelliklerle geleceğini belirtmişti. Henüz telefon hakkında Samsung tarafından resmi bir görsel veya açıklama yapılmasa da, farklı kişiler tarafından hazırlanan konsept tasarımlare Note 8 merakımızı gittikçe artırıyor.

samsung

Fotoğraflarda gördüğümüz Note 8 modellerinde kamera, yatay, diğer konsept çalışmasında ise kamera dikey konumlandırılmış durumda. Bana göre yatay olan görünüm daha şık ve modern. 

Eylül ayında piyasada olması beklenen iPhone 8 modeli için de kameranı dikey olarak konuşlandırılacağı söyleniyordu. Ayrıca parmak izini de arka kapağa koyacağı sızdırılan Apple'a, Samsung cephesinden bu tipte bir Galaxy Note 8 ile sürpriz yapılacak gibi de görünmüyor değil. Fotoğrafları biraz incelersek; parmak izi kameranın yanına ve altına yerleşmiş durumda. 6,3 inçlik ekranla geleceği konuşulan Galaxy Note 8’de 12 MP +13 MP çift arka kamera, 8 MP ön kamera yer alacağı iddia ediliyor. Fiyat olarak, 64 GB'lık dahili hafızaya sahip telefonun 1100 dolardan raflara yerleşmesi bekleniyor.

Para Biriktirin! Samsung Galaxy Note 8 Çok Pahalı Olacak

6 Yıldır Asya'nın En İyisi Samsung!

Samsung Karar Verdi, Bixby Sanal Asistanı İçin Akıllı Hoparlör Üretecek

Yazar: - 06.07.2017

Samsung Galaxy Note 8'in Konsept Görüntüleri İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Google, Android İçin Samba Uygulamasını Yayınladı Google, Android İçin Samba Uygulamasını Yayınladı Bilmeyenler için öncelikle Samba'nın ne olduğunu özetleyelim: Samba, Unix ve türevi işletim sistemlerinin Windows ağlarında client/server…
'Neden Benim Yok' Diyeceğiniz En Küçük Konsol 'Neden Benim Yok' Diyeceğiniz En Küçük KonsolBu minik oyun canavarını görür görmez bir tane de sizde olsun istiyorsunuz. YouTuber Vincent Buso daha önce de anahtarlık boyutunda üretilen Game… Virgin Galactic, Uzay Gemisi Testlerini 3 Yıl İçinde Yapacak Virgin Galactic, Uzay Gemisi Testlerini 3 Yıl İçinde YapacakVirgin Galactic'in çalışmalarını takip ediyor musunuz? Bir süredir çalışmaları konusunda sessiz kalan ekip, nihayet uzay çalışmaları hakkında…
Mobil Ulaşım Uygulaması Lyft, Uber'in Ensesinde iPhone Kullanıcıları Yeni Skype Tasarımından Nefret Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ