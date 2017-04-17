Samsung Galaxy S5, Halen ABD'nin En Popüler Telefonu

Samsung, her zaman ABD’nin akıllı telefon piyasasında önemli yer edinen markalardan biri olmuştur. Hemen hemen her yıl Samsung’un amiral gemileri, ABD pazarında en çok tercih edilen akıllı telefonlar arasına adını yazdırmıştır. Bu pazardaki başarısını sürdürülebilir hale getirmeyi başaran Samsung’un Galaxy S5 modeli akıllı telefonu, 2014 yılında piyasaya sürülmesine rağmen bugün ABD’nin en popüler akıllı telefonu unvanını halen koruyor.

Araştırma şirketi KantarWordpanel tarafından paylaşılan pazar araştırması verilerine göre, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tüm Samsung kullanıcılarının yüzde 15.6’sı Galaxy S5 kullanıcılarından oluşuyor. Bu oranı takiben ikinci sırada yüzde 11.5 ile Galaxy S7, üçüncü sırada yüzde 11.4 ile Galaxy S6 ve yüzde 5.8 ile Galaxy S7 Edge yer aldı.

Ayrıca şirketin paylaştığı diğer verilere göre ABD’de Samsung kullanıcılarının yüzde 28’den fazlası son 12 ayda akıllı telefonlarının üst modellerini satın aldı. Bu yüzde 28’lik dilimin yüzde 52 kadarı Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge’e yönelirken, yüzde 10’luk kısım tercihini Galaxy S6’dan yana kullandı. Geri kalan kesim ise Samsung’un 48 farklı cihazı arasında dağılım gösterdi.

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