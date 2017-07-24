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Samsung Galaxy S8 Active'nin Fotoğrafları Sızdırıldı

s8 active

Güney Kore'li üretici Samsung'un dayanıklı telefon serisi olan Active'in son modeli S8 Active'e ait fotoğraflar sızdırıldı. Telefon, tasarım olarak çok güçlü bir kasaya sahip olacağını fotoğraflardan belli ediyor.

Android Central isimli teknoloji sitesinde paylaşılan fotoğraflara göre, S8 Active dayanıklılığının yanı sıra, gayet şık bir tasarıma sahip. Samsung dayanıklılığı ile ön plana çıkan bu telefonda, 18:9 (Full Vision) ekran formatını kullanmaktan kaçınmamış. Ancak S8 Active, kıvrımlı ekran yapısına maalesef sahip değil. 

s8 active

Paylaşımı yapan kullanıcının yorumlarına göre, S8 Active'in ekranı, ek bir polikarbonat katman ile korunuyor. Yani darbe almaya karşı sağlamlaştırılmış durumda. Fotoğraflara baktığımızda telefon S8'e göre, daha kalın çerçeveye sahip. Bunun nedeni olarak, herhangi bir düşme durumunda hasar seviyesinin en az olmasının hedeflenmiş olması. Telefonun tüm çerçevesi, ekstra bir metal çerçeve ile güçlendirilmiş.

Telefona dair paylaşılan fotoğraflar henüz net olmamasına rağmen, cihaz oldukça alımlı duruyor. Ayrıca telefonun 4000 mAh bataryayla geleceğinin dışında, teknik özellikleri hakkında fazla bir detay ne yazık ki bilinmiyor.

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Yazar: - 24.07.2017

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