Samsung Galaxy S8, Bixby'nin Özelleştirme Seçeneğini Engelledi

Samsung Galaxy S8 ve S8+ cihazlarla beraber servis veren Bixby sanal asistanı biliyoruz. Samsung, bu cihazlarda sanal asistanına özel bir de buton tasarlamıştı, ancak bu buton Bixby'den farklı bir uygulamaya artık atanamayacak.

Kısaca Samsung sanal asistanı bulunduğu ülkenin lisanında henüz kullanılamadığından, o buton kullanıcılar için tamamen atıl kalacak. Cihaz sahipleri henüz boşta duran bu tuşa her hangi bir farklı uygulama atayamayacaklar. Örneğin bir Google Asistan ya da kamera uygulamasını buraya ekleyebilmek mümkün olamayacak.

Aslında bu buton, yeni yapılan XDA Geliştirici güncellemesinden önce rahatça farklı uygulamalar için bir "joker" görevi görebiliyor ve kullanıcının keyfine göre farklı amaçlar için başka görevlere atanabiliyordu. Ancak tanıtımdan hemen sonra yapılan söz konusu güncellemeyle Samsung, bu butonun sadece Bixby odaklı olarak kullanılmasına izin verdi. Son güncellenen Samsung Galaxy S8 "firmware" sürücüleri, bulunduğunuz ülkede hizmet alamasanız bile Bixby'nin zoraki olarak cihazlarda boş bir şekilde durmasına sebep olacak.

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