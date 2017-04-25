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Samsung Galaxy S8 Ön Siparişleri, Galaxy S7'nin Rekorunu Kırdı

Samsung Galaxy S8 Ön Siparişleri Galaxy S7'nin Rekorunu Kırdı

Tüketiciler resmen Samsung Galaxy S8 modelleri bağırlarına bastılar. Galaxy S8 ve S8 + modelleri, tüketiciler tarafından çok olumlu bir şekilde karşılandı ve tüketicilerin de cüzdanlarını açarak bunu desteklediği açıkça görülüyor. Samsung, Galaxy S8 ve S8 + için yapılan ön siparişlerin, önceki sene ön siparişe çıkan Galaxy S7 ve S7 telefonlarından yüzde 30 daha yüksek olduğunu açıklandı. 

Samsung Electronics America'nın başkan ve operasyon sorumlusu Tim Baxter, konuyla ilgili olarak, "Samsung Galaxy S8 ve S8 + yeniden yapılanma sonucunda ortaya çıkmış ve piyasanın ihtiyacına cevap vermiştir. Galaxy S7 ile yaptığımız ön siparişlerle karşılaştırıldığında, Galaxy S8 ürün bandı ön siparişlerde yüzde 30'dan fazla büyümeyi işaret ediyor, bu durum şimdiye kadar ki en iyi performansımızı da işaret ediyor" dedi.

Akıllı telefonlarda ön sipariş hacmi, bir ürünün mağaza raflarında ömrü boyunca nasıl bir performans göstereceğini ölçmek için aslında oldukça önemli bir işret olarak değerlendirilir. Söz konusu Samsung gibi marka olunca, popüler bir selefinin bu kadar geniş bir aralıkla geride bırakılması, Samsung Galaxy S8 ürün bandı için önemli bir gösterge. Bu arada cihazın ön siparişlerinin piyasaya sunulmasından üç hafta önce açık olması satış hacmine de artıracak gibi görünüyor.

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Yazar: - 25.04.2017

Samsung Galaxy S8 Ön Siparişleri, Galaxy S7'nin Rekorunu Kırdı İçin Yorum Yaz

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