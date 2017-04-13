Samsung, Galaxy S8 Piyasaya Çıkmadan 1 Milyon Satmak İstiyor

Güney Kore'den gelen ilk bilgilere göre Samsung Galaxy S8, 21 Nisan'da raflardaki yerini almadan çok önce büyük bir heyecanla karşılandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung yöneticisi Koh Dong-jin, telefonun ön siparişinin 1 milyonu bulmasını istediklerini söyledi.

Bir hafta öne başlayan ön sipariş sürecinin ardından Kore'de 718,000 telefon siparişi aldıklarını söyleyen Dong-jing, bu sayının çıkış gününe kadar bir milyonu aşmasını umut ettiklerini açıkladı. Sadece Güney Kore Cumhuriyeti'nde yapılan satışların 718,000 olduğunun da altını çizen yönetici, başka Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere başka devletlerde yapılan ön sipariş sayılarına değinmek istemedi. Fakat elde edilen sayıların Galaxy S7'den daha fazla olduğu da belirtmeden edemedi.

Yaşanan Note 7 faciasından sonra reklam ve pazarlamaya çok önem veren Samsung, Galaxy S7 için ayırdığı reklam bütçesine yakın bir bütçeyle reklam vermeye başlamasının yanı sıra, marka değeri için de ayrı fonlar ayırdı. Telefonunun duyurulduğu gün Times Meydanı'nı tamamen Galaxy S8 ile kaplayan şirketin, daha büyük bütçeler harcayarak yeni telefonu tanıtmaya çalışabileceği de iddia edildi.

Çin pazarından feragat etmeyeceklerinin de altını çizen Koh Dong-jin, Samsung'un son iki yılda Çin'in yerli üreticilerine karşı varlık göstermemesinin, Samsung'un buradan ayrılması anlamına gelmediğini söyledi ve "Çin hala bizim için önemli bir market" dedi. Çinli üreticilerle daha iyi rekabet edebilmek için Samsung Galaxy S8'in 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı olan modelini de sadece Çin için üreten Samsung, Çin'deki pazar payını artırarak, daha büyük gelir elde etme peşinde. Ayrıca bahsi geçen bu modelin Kore'de de çıkacağı söylenmiş ve ayrılan 150,000 adet telefon ilk günden satılmıştı.

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