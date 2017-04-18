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Samsung Galaxy S8 Plus'un Çift Kameralı Prototipi Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 Plus'un Çift Kameralı Prototipi Sızdırıldı

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazların raflara yerleşmesini beklerken, yeni bir S8+ modelinin görüntüleri internete sızdı.

Bu sızıntı tıpkı LG G6, iPhone 7 Plus, Huawei P10 ve Huawei Mate 9 gibi, arkasında çift kameralı taşıyan Samsung Galaxy S8 Plus'a ait. Aslında hikayenin en başına dönecek olursak, Samsung Galaxy S8 Plus serisinin tıpkı yukarıda saydığımız rakipleri gibi çift kamere taşıyacağı iddia ediliyordu. Ancak daha sonra tanıtım sırasında, bu söylentilerin gerçek olmadığını anladık. Oysa şimdi her şey yeni baştan başlıyormuş gibi, Samsung Galaxy S8 Plus serisine ait çift kameralı bir prototipin internette dolandığını görüyoruz.

Samsung Galaxy S8 Plus'un Çift Kameralı Prototipi Sızdırıldı

Bunun yeni bir alternatif model olduğunu düşünmeyen otoriteler, sadece bir test cihazı olabileceğini belirtiyorlar. Çünkü aşağıda görüntülerini paylaştığımız bu modelin parmak izi sensörü de yok. Ancak bu noktada yeni bir soru daha beliriyor, bu model parmak izi sensörü ekranda gizli olan model olabilir mi? Eğer durum böyleyse, Samsung'un bir sebepten dolayı "özel bir cihaz" tasarlamış olabileceği de düşünülüyor.

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Yazar: - 18.04.2017

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