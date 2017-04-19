Samsung Galaxy S8'e İlk Şikayetler Gelmeye Başladı

“Mükemmel telefon yoktur. Mükemmelleştirilmeye çalışılan telefonlar vardır. Peki, ey Galaxy S8 sen de mükemmelleştiremediklerimizden misin?” Galaxy Note 7’lerin patlama trajedisinden sonra toparlanmaya çalışan Samsung, Galaxy 8 ile de ilk sorunlarını yaşamaya başladı.

Koreli kullanıcıların, kızıllaşan S8 ekranları hakkında yaptıkları şikayet ses getirdi. Samsung son modeline, ekranın üç ana renk ayarını ayrı ayrı koymuş, kullanıcılara ekran tonunu seçmekte özgürlük tanımıştı. Şikayetler üzerine, müşterilerine kırmızı ayarını düşürmelerini söyleyen Samsung teknik servisine gelen tepkiler çığ gibi büyüdü. Çünkü kullanıcıların telefonlarındaki kızıllık ayarı zaten optimum düzeydeydi.

Samsung’un sorun ile ilgili nasıl bir çözüm yolu geçireceğini bilmiyoruz. Tahminler teknoloji devinin yeni bir yazılım güncellemesi yayınlaması üzerinde yoğunlaşıyor. Kızıllık sorununu bir kusur olarak görmeyen Samsung’un, Galaxy S8 ile sunduğu Bixby özelliği ile ilgili de başı dertte. Kullanıcı şikayetlerine göre, Bixby butonu kilitleniyor ve hala birçok eksik uygulaması mevcut.

Biz Tamindir ailesi olarak, Türkiye’de en sevilen elektronik markası seçilen teknoloji şirketinin bir an önce toparlanmasını umut ediyoruz.

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