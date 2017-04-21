Samsung Galaxy S8'in Yayınlanan En Yeni Tanıtım Reklamları

“Neymiş be bu yeni Galaxy’ler!” Gün geçmiyor ki, Samsung yeni modellerinden söz ettirmesin. Yeni modeller hakkında çıkan her olumsuz haber için, 3 yeni reklam yayınlayan teknoloji devi, Kore’den gelen ilk şikayet haberlerine de aynı oranla cevap verdi.

İşte Samsung’un resmi Youtube sayfasında yeni Galaxy’ler için 'Unbox your phone' (telefounu kutusundan çıkar) başlığıyla yayınladığı 3 yeni reklam:

Astronot





Fener

Balina

Bu da benden; Samsung Türkiye Youtube sayfasından paylaşılan 'Yapılamayanı Yapıyoruz' reklam filmi:

Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği

Türkiye'de Samsung Galaxy S8 için Büyük İndirim Başladı