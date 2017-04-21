?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilSamsung Galaxy S8'in Yayınlanan En Yeni Tanıtım Reklamları

Samsung Galaxy S8'in Yayınlanan En Yeni Tanıtım Reklamları

galaxy s8 tatıtım reklamları

Neymiş be bu yeni Galaxy’ler!” Gün geçmiyor ki, Samsung yeni modellerinden söz ettirmesin. Yeni modeller hakkında çıkan her olumsuz haber için, 3 yeni reklam yayınlayan teknoloji devi, Kore’den gelen ilk şikayet haberlerine de aynı oranla cevap verdi.

İşte Samsung’un resmi Youtube sayfasında yeni Galaxy’ler için 'Unbox your phone' (telefounu kutusundan çıkar) başlığıyla yayınladığı 3 yeni reklam:

Astronot


Fener

Balina

Bu da benden; Samsung Türkiye Youtube sayfasından paylaşılan 'Yapılamayanı Yapıyoruz' reklam filmi:

İndir6.6 MB
YouTube Android
YouTube Android Android İçin Resmi YouTube Uygulaması

Samsung Galaxy S8'in En İyi 5 Özelliği

Türkiye'de Samsung Galaxy S8 için Büyük İndirim Başladı

Yazar: - 21.04.2017

Samsung Galaxy S8'in Yayınlanan En Yeni Tanıtım Reklamları İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı Outlast 2'nin Çıkış Videosu Yayınlandı 25 Nisan tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak olan korku oyunu Outlast 2'nin ve Trinity Collection sürümünün…
Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'ı Türkçe Yazdığı Tweetle Kutladı Apple'ın CEO'su Tim Cook, 23 Nisan'ı Türkçe Yazdığı Tweetle KutladıÇok uluslu şirketlerin olmazsa olmazı tüm milletleri kucaklayan yönetici tavrı, Apple için de oldukça önemli. Trump’ın Müslüman ülkelere… Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar Yapıyor Apple Artırılmış Gerçeklik Gözlükleri Üzerinde Çalışmalar YapıyorGeçtiğimiz haftalarda elde edilen bilgilere göre Apple'ın artırılmış gerçeklik konusunda çalışmalar yapmaya başlamıştı. Fakat yeni gelen…
Türk Mucitlerin Tasarımı NASA ve Amerikan Ordusunda Kullanılıyor GTA 5 Sürücüsüz Otomobillere Ders Veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ