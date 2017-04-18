Samsung Galaxy S8, Piyasaya Çıkmadan 1 Milyon Adet Sattı

Geçtiğimiz hafta boyunca Samsung'un yeni amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonu Galaxy S8'in anavatanında muhteşem bir talep gördüğünü yazmıştık. Şimdi de ön sipariş satış rakamları ile ilgili detaylar gün yüzüne çıktı.

Samsung, Galaxy S8'i resmi olarak duyurduğu günden beri, bu akıllı telefondan her gün ortalama 50.000 adet sipariş almış. Samsung'un ilk hedeflerinden biri, Galaxy S8'in ön sipariş dönemi bitmeden önce 1 milyon adet ön sipariş miktarına ulaşabilmekti. Firma sonunda bu hedefine ulaşmayı başardı. Güney Kore'de 1 milyon Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinden ön sipariş alındı.

Bu ön sipariş miktarı, büyük ihtimalle Güney Kore için bir rekor olarak kayıtlara geçecek. Çünkü bugüne kadar hiçbir akıllı telefon ön sipariş aşamasında bu miktarlara ulaşamamıştı. Samsung'un anavatanı olan Güney Kore'de ve Amerika'da Galaxy S8 ve S8+'ı resmi olarak tanıtacağı tarih de 21 Nisan olarak açıklandı.

Samsung genel satışlarda da Galaxy S8'in bir önceki model olan S7'yi geçmesini bekliyor. Galaxy S7 toplamda dünya genelinde 52 milyon adet satılmıştı. Galaxy S8'de ise toplam satış hedefi 60 milyon adet olarak belirlenmiş. Ön sipariş miktarlarına bakılırsa, Samsung toplam satış miktarı olarak da hedefine ulaşabilecek gibi görünüyor.

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