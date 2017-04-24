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Samsung Galaxy S9'da Kullanılacak İşlemci Belli Oldu

Samsung ve Qualcomm, Galaxy S9'da Kullanılacak İşlemciye Karar Verdiler

Samsung Galaxy S9'un işlemcisinin  Qualcomm Snapdragon 845 olacağı ve Tayvanlı yonga üreticisi TSMC tarafından üretileceğine karar verildi.

Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ akıllı telefonlarını piyasaya çıkarır çıkarmaz gelecek ürünü S9 ile ilgili çalışmalarına başladı bile. Güney Kore'den gelen raporlara göre Samsung ve Qualcomm, Galaxy S9'da kullanılacak işlemcinin Snapdragon 845 olacağı hakkında anlaşma sağladılar. Bu açıklamanın ardından Qualcomm'un yeni nesil yongasının Snapdragon 845 olacağı da gün yüzüne çıkmış oldu. Snapdragon 835 ürün bandını takip edecek olan Snapdragon 845 işlemcileri Samsung ya da Tayvanlı işlemci üreticisi TSMC tarafından geliştirilecek.

Snapdragon 845 işlemciler 10-nanometre boyunda üretilecekler. Bu işlemciler şu an var olan işlemcilerden yüzde 27 kadar daha hızlı olacaklar ve yüzde 30 daha az enerjiyle çalışabilecekler. Raporlara göre işlemcinin boyu 7nm olarak da tasarlanabilir.

Qualcomm'un 10 nanometre ölçülerindeki Snapdragon 845 işlemcisi ilk olarak Samsung Galaxy S9 cihazlarında kullanılacak. Bu sebepten dolayı bu işlemciyi kullanmak isteyebilecek olan diğer akıllı telefon üreticileri önce Samsung S9 cihazları beklemek zorunda kalacak.

Bu arada Samsung Galaxy S9 cihazların ekranlarının 5.8 inç ve 6.9 inç boyutlarında olacağını da buraya not düşelim.

Samsung, Galaxy S9'un Üretimine Başladı

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Yazar: - 24.04.2017

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