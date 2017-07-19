Samsung Galaxy S9'un Ekranına Ait Detaylar Ortaya Çıktı

Kaynağı belli olmayan bir rapora göre Samsung’un yakın gelecekte piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi Galaxy S9, mevcut model olan Galaxy S8 ile aynı ekrana ve tasarıma sahip olacak.

Ortaya atılan iddialara göre Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, kendi ekran üreticisi olan Samsung Display’i gelecek yılın bahar aylarında piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy S9’un ekranı hakkında bilgilendiği hakkında detaylar paylaşıldı. Hatta Samsung’un yeni ekranlarının siparişlerini bile verdiği söyleniyor.

Görünüşe göre Samsung, yeni Galaxy S9’un tasarımında ve ekranında radikal değişikliklere gitmeyecek. Tıpkı Galaxy S8 akıllı telefonlarda olduğu gibi 5.8 inçlik Sonsuz Ekran panelleri muhafaza edilirken, Galaxy S9+ modelinde ise 6.2 inç ekran boy gösterecek.

Yeni Samsung Galaxy S9’un ekranındaki en belirgin farklılığın, ekranın altına yerleştirilecek olan parmak izi okuyucu olması bekleniyor. Samsung Galaxy S8’de görülen kavisli tasarımın da korunacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca 23 Ağustos’ta duyurulması beklenen Galaxy Note S8 ile gelecek yılın amiral gemisi Galaxy Note S9’un da aynı ekran boyutlarına sahip olacağı tahmin ediliyor. Ekran boyutlarında ve tasarımda farklılık beklenmezken Galaxy S9 modellerinde daha dayanıklı bataryaların yer alması ümit ediliyor.

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