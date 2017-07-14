Samsung Game Live Uygulamasıyla Daha ‘Canlı’ Olacaksınız!

Samsung, mobil oyunlarınızı oynarken canlı yayın yapabileceğiniz ve yayınınızı arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz Game Live uygulamasını piyasaya sürdü. Facebook, Twitter ve Twitch üzerinden yayın yayın yapabileceğiniz uygulamada, yüksek çözünürlükte video kaydı da yapabiliyorsunuz.

Samsung, kullanıcıların ihtiyaç duymaları halinde yükleyebilecekleri uygulamaları sunmaya devam ediyor. Şirket son olarak oyun oynarken Facebook, Twitch ve Youtube’da canlı yayın yapmanızı sağlayacak olan, Samsung Game Live adlı yeni bir uygulamayı piyasaya sürdü. Ayrıca canlı yayınızı akış sırasında kaydedip, daha sonra izleyebiliyorsunuz. Videolar 4 GB veya "yüksek kalitede yaklaşık 200 dakika" ile sınırlandırılmış ancak daha düşük çözünürlüklerde de kayıt yapabilmeniz mümkün olacak.

Samsung Game Live, mobil oyunlar konusunda iddialı olan oyuncular için piyasaya sürülen çok kapsamlı bir uygulama. Kullanıcılar, Game Live uygulamasını başlattıktan sonra kendilerine bir profil fotoğrafı ya da videosu ekleyerek, oyun oynamak istedikleri mekanı seçebiliyorlar. Kullanıcılar, oyun oynadıkları sırada arkadaşlarıyla canlı mikrofon bağlantısıyla sohbet edebilecek ve canlı akış bağlantısını Twitter, Facebook veya SMS aracılığıyla arkadaşlarına paylaşabilecekler.

Game Live, Samsung Galaxy S8’de kesin olarak çalışırken, Android 6.0 Marshmallow ve daha üstü sürümlerde de çalışacak gibi duruyor. Samsung Game Live henüz Play Store’da mevcut değil fakat uygulamayı aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.

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