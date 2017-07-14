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Samsung Game Live
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Samsung Game Live

Samsung Game Live İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Samsung Game Live
Samsung Game Live
Samsung Game Live
Samsung Game Live
Samsung Game Live

Android İçin Canlı Oyun Yayını Yapma Uygulaması

Erkan Calp Son güncelleme 2 saat önce

Facebook, Twitch ve YouTube'da canlı oyun yayını yapın.

Samsung Game Live, Android telefon üzerinden canlı oyun yayını yapmanıza izin veren ücretsiz bir mobil uygulama. Twitch, YouTube ve Facebook aracılığıyla oynadığınız oyunu canlı olarak takipçilerinizle paylaşma şansına sahip oluyorsunuz.

Samsung’un canlı oyun yayını yapma uygulaması Game Live, herkesin kullanabileceği düşünülerek hazırlanmış, kullanıcı arayüzü oldukça sade. Canlı yayın başlatmak için uygulamayı açıyor ve ardından canlı yayın yapmayı düşündüğünüz platformu seçiyorsunuz. Canlı yayına başlamadan ayarlar menüsünü incelemenizde fayda var. Çünkü burada video çözünürlüğünü değiştirmekten mikrofonun açık mı kapalı mı olacağını belirlemeye, canlı yayın esnasında sohbeti açıp açmayacağınızdan canlı yayın sona erdiğinde telefonunuza kaydedilip kaydedilmemesine geniş bir ayar seçenekleri var.

Canlı yayın linkini Twitter ve SMS ile paylaşmaya izin veren Samsung Game Live, 200 dakikaya kadar canlı yayında kalmaya izin veriyor. Kalite seviyesini düşürerek canlı yayın süresini artırabiliyorsunuz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android
Gereklilik:
Android 6.0 ve üzeri
Üretici:
Samsung
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