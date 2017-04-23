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23 Nisan
Samsung Gear 360
TamindirMobilFotoğraf Ve VideoSamsung Gear 360 - Android Için Gear 360 Uygulaması

Samsung Gear 360

Samsung Gear 360 İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 5/5
5
Samsung Gear 360
Samsung Gear 360
Samsung Gear 360

Yüksek kaliteli içerikler elde etmenizi sağlayan resmi Gear 360 uygulaması

Murat İşçi Son güncelleme 3 saat önce

Samsung Gear 360, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Gear 360 uygulamasıdır. Birbirinden işlevsel özelliklere sahip olmanızı sağlayan uygulama ile yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydedebiliyorsunuz.

Gear 360 kamerasının resmi uygulaması Samsung Gear 360, cihaz ile bağlantı kurup yüksek kaliteli içerikler üretmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Telefonunuzun galerisi ile entegre çalışan uygulamada kaydettiğiniz görüntüleri ve videoları paylaşabiliyor, dilerseniz de canlı yayın başlatabiliyorsunuz. Fiziksel cihazınızın durumunu kontrol edebiliyor ve GPS verileriyle eşitleyebiliyorsunuz. Unutulmaz bir deneyim yaşatan Samsung Gear 360 uygulaması kendi sanal gerçeklik içeriğinizi oluşturma imkanı da sunuyor. Eğer bir Gear 360 satın aldıysanız Samsung Gear 360 uygulamasını da telefonlarınıza indirmeniz gerekiyor.

Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017) ve A7 (2017) telefonlarıyla uyumlu olarak çalışan uygulamanın tam kapasite çalışmak için cihazla bağlantı kurması gerekiyor. Ayrıca uygulamada yer alan bazı özellikleri kulllanmak için Nougat OS güncellemesine sahip olmak gerekiyor. Basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle Gear 360 uygulamasını sakın kaçırmayın.

Samsung Gear 360 uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Samsung
Samsung Gear 360 QR Kodu Okutarak İndir

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