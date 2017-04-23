Samsung Gear 360, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz resmi Gear 360 uygulamasıdır. Birbirinden işlevsel özelliklere sahip olmanızı sağlayan uygulama ile yüksek kaliteli fotoğraf ve video kaydedebiliyorsunuz.

Gear 360 kamerasının resmi uygulaması Samsung Gear 360, cihaz ile bağlantı kurup yüksek kaliteli içerikler üretmenize yardımcı olan bir uygulamadır. Telefonunuzun galerisi ile entegre çalışan uygulamada kaydettiğiniz görüntüleri ve videoları paylaşabiliyor, dilerseniz de canlı yayın başlatabiliyorsunuz. Fiziksel cihazınızın durumunu kontrol edebiliyor ve GPS verileriyle eşitleyebiliyorsunuz. Unutulmaz bir deneyim yaşatan Samsung Gear 360 uygulaması kendi sanal gerçeklik içeriğinizi oluşturma imkanı da sunuyor. Eğer bir Gear 360 satın aldıysanız Samsung Gear 360 uygulamasını da telefonlarınıza indirmeniz gerekiyor.

Galaxy S8, S8+, S7, S7 edge, Note5, S6 edge+, S6, S6 edge, A5 (2017) ve A7 (2017) telefonlarıyla uyumlu olarak çalışan uygulamanın tam kapasite çalışmak için cihazla bağlantı kurması gerekiyor. Ayrıca uygulamada yer alan bazı özellikleri kulllanmak için Nougat OS güncellemesine sahip olmak gerekiyor. Basit arayüzü ve kullanışlı menüleriyle Gear 360 uygulamasını sakın kaçırmayın.

Samsung Gear 360 uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.