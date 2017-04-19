Samsung Gear S3 Tasarım Yarışmasının Kazananı Belli Oldu

Samsung, Gear S3 model akıllı saat tasarım yarışması, aBlogtoWatch ve Facer iş birliği içerisinde gerçekleştirdi.

Herkesin kendisine özel saatler tasarlayabildiği bir internet sitesi olan Facer üzerinden gerçekleştirilen yarışmaya gösterilen ilgi tahmin edilenden fazla oldu. Ünlü saat tasarımcısı Yvan Arpa, aBlogtoWatch kurucusu Ariel Adams, Facer’ın geliştiricisi ve The Labs’ın kurucusu Ariel Vardi’den oluşan jüri üyeleri, gelenekselden marjinale 2 binden fazla modeli değerlendirdiler.

Her tasarım, kalitesi, yaratıcılığı ve akıllı saat platformunu yenilikçi kullanımına göre değerlendirildi. 5 finaliste kadar elenen katılımcılar arasından John Morga 'MbM–Aileron 2 Gold' isimli tasarımıyla ipi göğüsleyen isim oldu. Havacılıktan esinlenen tasarım, son turda tüm jüri üyeleri tarafından en çok oylanan saat oldu. Kazananın 500 dolarlık para ödülüne layık görüldüğü yarışmanın tüm finalistlerinin tasarımları, aBlogtoWatch, Facer ve Samsung’un sosyal medya sayfalarında yayınlanacak. Ayrıca Facer üzerinden satışa sunulacak tasarımlardan kazanılacak gelirden pay alabilecek finalistler, Facer’ın tasarım programına da dahil edilecekler.

İşte Kazanan tasarım:

Samsung Gear S3 Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri

TAG Heuer Hibrid Akıllı Saatin Teknik Detayları Sızdırıldı